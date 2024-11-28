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Лига конференций28 ноября 2024, 20:40 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:47
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Лига конференций. Все матчи игрового дня 28 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 28 ноября видеотрансляции матчей 4-го тура Лиги конференций
28 ноября 2024, 20:40 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:47
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Вечером 28 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги конференций.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига конференций. 4-й тур, 28 ноября
Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.
- 17:30. Астана – Витория Гимараеш
- 19:45. Борац Баня-Лука – ЛАСК
- 19:45. Хайденхайм – Челси
- 19:45. динамо минск – Копенгаген
- 19:45. Мольде – АПОЭЛ
- 19:45. Ноа Ереван – Викингур Рейкьявик
- 19:45. Нью-Сейнтс – Юргорден
- 19:45. Панатинаикос – ХИК
- 19:45. Санкт-Галлен – ТСЦ Бачка-Топола
- 19:45. Серкль Брюгге – Хартс
- 19:45. Целе – Ягеллония
- 22:00. Лугано – Гент
- 22:00. Млада Болеслав – Бетис
- 22:00. Олімпія Любляна – Ларн
- 22:00. Омония – Легия
- 22:00. Рапид Вена – Шемрок Роверс
- 22:00. Фиорентина – Пафос
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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