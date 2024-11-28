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Лига конференций
Фиорентина
28.11.2024 22:00 - : -
Пафос
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Лига конференций
28 ноября 2024, 20:40 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:47
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Лига конференций. Все матчи игрового дня 28 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 28 ноября видеотрансляции матчей 4-го тура Лиги конференций

28 ноября 2024, 20:40 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:47
128
0
Лига конференций. Все матчи игрового дня 28 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 28 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций. 4-й тур, 28 ноября

Видеотрансляцию производит видеосервис MEGOGO.

  • 17:30. Астана – Витория Гимараеш
  • 19:45. Борац Баня-Лука – ЛАСК
  • 19:45. Хайденхайм – Челси
  • 19:45. динамо минск – Копенгаген
  • 19:45. Мольде – АПОЭЛ
  • 19:45. Ноа Ереван – Викингур Рейкьявик
  • 19:45. Нью-Сейнтс – Юргорден
  • 19:45. Панатинаикос – ХИК
  • 19:45. Санкт-Галлен – ТСЦ Бачка-Топола
  • 19:45. Серкль Брюгге – Хартс
  • 19:45. Целе – Ягеллония
  • 22:00. Лугано – Гент
  • 22:00. Млада Болеслав – Бетис
  • 22:00. Олімпія Любляна – Ларн
  • 22:00. Омония – Легия
  • 22:00. Рапид Вена – Шемрок Роверс
  • 22:00. Фиорентина – Пафос

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Лига конференций смотреть онлайн Михаил Мудрик Фиорентина Бетис Панатинаикос Астана Динамо Минск Копенгаген Хартс ЛАСК Юргорден Омония Ягеллония Белосток Лугано АПОЭЛ Шемрок Роверс Гент Рапид Вена Олимпия Любляна Мольде Нью-Сейнтс Млада Болеслав ХИК Хельсинки Витория Гимараеш Легия Варшава Целе Викингур Санкт-Галлен Хайденхайм Истанбул Башакшехир Петрокуб Хынчешты Пафос Челси Серкль Брюгге ТСЦ Бачка-Топола Ноа Ереван Борац Баня-Лука Ларн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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