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Лига конференций
Целе
28.11.2024 19:45 – FT 3 : 3
Ягеллония
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Лига конференций
29 ноября 2024, 14:53 | Обновлено 29 ноября 2024, 14:55
44
0

Целе – Ягеллония – 3:3. Драматичная ничья. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

29 ноября 2024, 14:53 | Обновлено 29 ноября 2024, 14:55
44
0
Целе – Ягеллония – 3:3. Драматичная ничья. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Целе» сыграл с «Ягеллонией».

Игра проходила на стадионе «Здежеле» в Целе и завершилась ничьей 3:3.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Целе»«Ягеллония» – 3:3

Гол: Зец 7, Хуанхо Ньето 54, Диегес, 80 (Автогол) – Пулулу 34, Имаз 71, Хансен, 78

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Автогол забил Адриан Диегес (Ягеллония).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоффер Хансен (Ягеллония).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Имас (Ягеллония).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанхо Ньето (Целе).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Афимико Пюлюлю (Ягеллония).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Зец (Целе).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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