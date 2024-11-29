Лига конференций29 ноября 2024, 14:53 | Обновлено 29 ноября 2024, 14:55
44
0
Целе – Ягеллония – 3:3. Драматичная ничья. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 14:53 | Обновлено 29 ноября 2024, 14:55
44
0
28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Целе» сыграл с «Ягеллонией».
Игра проходила на стадионе «Здежеле» в Целе и завершилась ничьей 3:3.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Целе» – «Ягеллония» – 3:3
Гол: Зец 7, Хуанхо Ньето 54, Диегес, 80 (Автогол) – Пулулу 34, Имаз 71, Хансен, 78
Видеообзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! Автогол забил Адриан Диегес (Ягеллония).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоффер Хансен (Ягеллония).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Имас (Ягеллония).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанхо Ньето (Целе).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Афимико Пюлюлю (Ягеллония).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Зец (Целе).
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