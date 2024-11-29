28.11.2024 22:00 – FT 3 : 2
Лига конференций29 ноября 2024, 15:35 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:45
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Фиорентина – Пафос – 3:2. Напряженная победа итальянцев. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 15:35 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:45
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28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Фиорентина» сыграла с «Пафосом».
Игра прошла на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой хозяев 3:2.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Фиорентина» – «Пафос» – 3:2
Голы: Куаме 38, Гольдар 53 (Автогол), Мартинес, 72 – Жайро 68, Жажа, 87
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Коэльо Жажа (Пафос).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Мартинес (Фиорентина).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Жайро да Силва (Пафос).
53’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Давид Голдар (Пафос).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Куаме (Фиорентина).
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