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Лига конференций
Фиорентина
28.11.2024 22:00 – FT 3 : 2
Пафос
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Лига конференций
29 ноября 2024, 15:35 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:45
20
0

Фиорентина – Пафос – 3:2. Напряженная победа итальянцев. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

29 ноября 2024, 15:35 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:45
20
0
Фиорентина – Пафос – 3:2. Напряженная победа итальянцев. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Фиорентина» сыграла с «Пафосом».

Игра прошла на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой хозяев 3:2.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Фиорентина» – «Пафос» – 3:2

Голы: Куаме 38, Гольдар 53 (Автогол), Мартинес, 72 – Жайро 68, Жажа, 87

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Коэльо Жажа (Пафос).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Мартинес (Фиорентина).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Жайро да Силва (Пафос).
53’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Давид Голдар (Пафос).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Куаме (Фиорентина).
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Фиорентина Пафос Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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