«Есть над чем поработать». Эксперт «проехался» по защитнику Динамо

Украинский футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло раскритиковал защитника киевского «Динамо» Дениса Попова:

«Да не гренадер он. Я скажу так. Футболист должен иметь в своем арсенале целый комплекс навыков. Не нужно смотреть только на внешние признаки. Я бы лучше посмотрел на коэффициент брака и язык тела, на то, как он реагирует на те или иные игровые ситуации в тактическом плане. Он допускает в этом компоненте немало ошибок. Как опытный скаут, я вам скажу, что Денису Попову есть над чем поработать. Например, игровая дисциплина у него хромает, есть нюансы»

Киевское «Динамо» уступило «Виктории».