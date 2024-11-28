«Есть над чем поработать». Эксперт «проехался» по защитнику Динамо
Вячеслав Заховайло раскритиковал Дениса Попова
Украинский футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло раскритиковал защитника киевского «Динамо» Дениса Попова:
«Да не гренадер он. Я скажу так. Футболист должен иметь в своем арсенале целый комплекс навыков. Не нужно смотреть только на внешние признаки. Я бы лучше посмотрел на коэффициент брака и язык тела, на то, как он реагирует на те или иные игровые ситуации в тактическом плане. Он допускает в этом компоненте немало ошибок. Как опытный скаут, я вам скажу, что Денису Попову есть над чем поработать. Например, игровая дисциплина у него хромает, есть нюансы»
Киевское «Динамо» уступило «Виктории».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 5-го тура Лиги Европы завершилась со счетом 2:2, Артем отыграл весь матч
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов с участием украинской команды