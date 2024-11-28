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  4. «Есть над чем поработать». Эксперт «проехался» по защитнику Динамо
Украина. Премьер лига
28 ноября 2024, 23:57 |
409
1

«Есть над чем поработать». Эксперт «проехался» по защитнику Динамо

Вячеслав Заховайло раскритиковал Дениса Попова

28 ноября 2024, 23:57 |
409
1
«Есть над чем поработать». Эксперт «проехался» по защитнику Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

Украинский футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло раскритиковал защитника киевского «Динамо» Дениса Попова:

«Да не гренадер он. Я скажу так. Футболист должен иметь в своем арсенале целый комплекс навыков. Не нужно смотреть только на внешние признаки. Я бы лучше посмотрел на коэффициент брака и язык тела, на то, как он реагирует на те или иные игровые ситуации в тактическом плане. Он допускает в этом компоненте немало ошибок. Как опытный скаут, я вам скажу, что Денису Попову есть над чем поработать. Например, игровая дисциплина у него хромает, есть нюансы»

Киевское «Динамо» уступило «Виктории».

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Вячеслав Заховайло Денис Попов Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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Gargantua81
хотя в центре внимания были ошибки Биловара, но в целом я бы сказал худе всего из трио защитников сыграл Попов. Тактически глупый до невозможности.
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