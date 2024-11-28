Неожиданный вариант для Салаха. Гранд из Серии А интересуется вингером

Миланский «Интер» попытается подписать звездного вингера «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, сообщает Fichajes.

По информации источника, итальянский клуб хочет подписать Салаха следующим летом в качестве свободного агента. Для того чтобы удовлетворить высокую зарплату игрока, которая составляет около 12 миллионов евро за сезон, «Интер» готов продать своих нападающих Марка Арнаутовича, Мехди Тареми и Хоакина Корреа.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего Салаха в 55 миллионов евро. Контракт египтянина с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 голевых.

Ранее сообщалось, что клубы Саудовской Аравии готовят контракт для Салаха.