Защитник Карпат восстановился после травмы

Как стало известно Sport.ua опытный защитник «Карпат» Владимир Адамюк на этой неделе уже тренируется в общей группе и готов сыграть в поединке 15 тура УПЛ – с «Зарей», который состоится 2 декабря.

По имеющимся данным у универсала «зелено-белых» было незначительное повреждение, которое помешало ему сыграть в 14 туре – с «Колосом».

Пока лазарет львовян – пустой и разве что новичок – Андрей Булеза после сложной травмы еще занимается по индивидуальной программе.

В активе Владимира Адамюка 12 поединков в составе «Карпат» в УПЛ, а его команда занимает шестое место, набрав 21 очко.

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Заря» – «Карпаты».