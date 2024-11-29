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Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 00:29 |
107
0

Защитник Карпат восстановился после травмы

Владимир Адамюк готов сыграть с «Зарей»

29 ноября 2024, 00:29 |
107
0
Защитник Карпат восстановился после травмы
ФК Карпати. Владимир Адамюк

Как стало известно Sport.ua опытный защитник «Карпат» Владимир Адамюк на этой неделе уже тренируется в общей группе и готов сыграть в поединке 15 тура УПЛ – с «Зарей», который состоится 2 декабря.

По имеющимся данным у универсала «зелено-белых» было незначительное повреждение, которое помешало ему сыграть в 14 туре – с «Колосом».

Пока лазарет львовян – пустой и разве что новичок – Андрей Булеза после сложной травмы еще занимается по индивидуальной программе.

В активе Владимира Адамюка 12 поединков в составе «Карпат» в УПЛ, а его команда занимает шестое место, набрав 21 очко.

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Заря» – «Карпаты».

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Владимир Адамюк Карпаты Львов Заря Луганск Заря - Карпаты Андрей Булеза чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд травма
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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