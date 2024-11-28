Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Карпаты
Украина. Премьер лига
28 ноября 2024, 18:10 |
31
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Карпаты

2 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура УПЛ

28 ноября 2024, 18:10 |
31
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Карпаты
УПЛ

В понедельник, 2 декабря, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Заря – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Про что тут говорить?» Эксперт раскритиковал игру Шахтера против ПСВ
«Игра проходит без него». Эксперт раскритиковал звездного бразильца Шахтера
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Карпаты где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновленный рейтинг ФИФА: Украина занимает 25-е место
Футбол | 28 ноября 2024, 16:32 3
Обновленный рейтинг ФИФА: Украина занимает 25-е место
Обновленный рейтинг ФИФА: Украина занимает 25-е место

Подопечные Сергея Реброва остались на том же месте, что и перед матчами ноября

Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Футбол | 27 ноября 2024, 19:08 19
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой

Забарный может зимой стать игроком «королевского клуба»

Поражение с высоко поднятой головой
Футбол | 28.11.2024, 12:20
Поражение с высоко поднятой головой
Поражение с высоко поднятой головой
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2024, 23:55
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Футбол | 28.11.2024, 12:41
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
27.11.2024, 18:44 1
Бокс
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 349
Футбол
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
27.11.2024, 22:35 25
Футбол
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем