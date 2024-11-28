Украина. Премьер лига28 ноября 2024, 18:10 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Карпаты
2 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура УПЛ
28 ноября 2024, 18:10 |
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В понедельник, 2 декабря, в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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