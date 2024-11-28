Интересный вариант. Погба может стать игроком лондонского клуба

Французский полузащитник Поля Погба, который стал свободным агентом после расторжения контракта с туринским «Ювентусом», может стать игроком «Фулхэма», сообщает GOAL.

Причиной тому является невысокое давление на игрока в клубе, который очевидно хочет вернуться на топовый уровень. Погба заявлял, что хочет играть за сборную Францию и имеет амбиции играть в топовом чемпионате Европы.

Последний раз Поль Погба появлялся на поле 3 сентября прошлого года в матче Серии А против «Эмполи».

Погба расхвалил Ламина Ямала.