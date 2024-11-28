28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Бешикташ» встретился с «Маккаби Тель-Авив».

Матч состоялся на нейтральном поле в Дебрецене на стадионе «Надьердеи» и завершился победой «Маккаби Тель-Авив» со счётом 3:1.

Лига Европы. 5 тур. 28 ноября

«Бешикташ» – «Маккаби Тель-Авив» – 1:3

Голы: Рафа Силва, 38 – Каничовски 23, Перец 45+3, Патати, 80

Видеообзор матча: