28.11.2024 19:45 – FT 1 : 3
Лига Европы28 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:19
51
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Бешикташ – Маккаби Тель-Авив – 1:3. Сенсация в Лиге Европы. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы
28 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:19
51
0
28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Бешикташ» встретился с «Маккаби Тель-Авив».
Матч состоялся на нейтральном поле в Дебрецене на стадионе «Надьердеи» и завершился победой «Маккаби Тель-Авив» со счётом 3:1.
Лига Европы. 5 тур. 28 ноября
«Бешикташ» – «Маккаби Тель-Авив» – 1:3
Голы: Рафа Силва, 38 – Каничовски 23, Перец 45+3, Патати, 80
Видеообзор матча:
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Патати (Маккаби Тель-Авив).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дор Перец (Маккаби Тель-Авив).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бешикташ).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Гавриель Каниховский (Маккаби Тель-Авив).
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