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ФКСБ
28.11.2024 22:00 – FT 0 : 0
Олимпиакос Пирей
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Лига Европы
29 ноября 2024, 00:25 | Обновлено 29 ноября 2024, 01:05
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ФОТО. Лицо в крови. Форвард сборной Украины травмировался в матче еврокубка

Роман Яремчук вышел на поле на 77-й минуте игры Олимпиакоса, а на 85-й был заменен

29 ноября 2024, 00:25 | Обновлено 29 ноября 2024, 01:05
954
0
ФОТО. Лицо в крови. Форвард сборной Украины травмировался в матче еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы между командами ФКСБ (Стяуа) и Олимпиакос.

Поединок прошел на стадионе в Бухаресте. Игра завершилась со счетом 0:0.

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Украинский форвард гостей Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 77-й минуте.

На 80-й украинец опасно пробил по воротам соперников, но не сумел отличиться. Во время удара в Романа влетел защитник соперников и разбил украинцу, судя по всему, нос.

Яремчук так и не сумел продолжить игру. Две минуты Олимпиакос играл вдесятером, после чего на 85-й вместо нападающего сборной Украины вышел 17-летний Харалампос Костоулас.

После пяти туров Олимпиакос с 8 очками занимает 14-е место в таблице ЛЕ. У ФКСБ 10 пунктов и 10-я строчка.

Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября

ФКСБ (Румыния) – Олимпиакос (Греция) – 0:0

Удаление: Бирлиджа, 67

ФОТО. Лицо в крови. Форвард сборной Украины травмировался в матче еврокубка

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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