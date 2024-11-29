28 листопада відбувся матч 5-го туру Ліги Європи між командами ФКСБ (Стяуа) та Олімпіакос. Поєдинок пройшов на стадіоні у Бухаресті. Гра завершилась із рахунком 0:0.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

Український форвард гостей Роман Яремчук розпочав зустріч на лаві запасних та вийшов на поле на 77-й хвилині. Вже на 80-й українець розбив носа під час зіткнення з суперником і був змушений залишити поле.

Ліга Європи 2024/25. 5-й тур, 28 листопада

ФКСБ (Румунія) – Олімпіакос (Греція) – 0:0

Вилучення: Бірліджа, 67

Відеоогляд матчу: