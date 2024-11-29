ФКСБ – Олимпиакос – 0:0. Что стряслось с Яремчуком? Видеообзор матча
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28 листопада відбувся матч 5-го туру Ліги Європи між командами ФКСБ (Стяуа) та Олімпіакос. Поєдинок пройшов на стадіоні у Бухаресті. Гра завершилась із рахунком 0:0.
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Український форвард гостей Роман Яремчук розпочав зустріч на лаві запасних та вийшов на поле на 77-й хвилині. Вже на 80-й українець розбив носа під час зіткнення з суперником і був змушений залишити поле.
Ліга Європи 2024/25. 5-й тур, 28 листопада
ФКСБ (Румунія) – Олімпіакос (Греція) – 0:0
Вилучення: Бірліджа, 67
Відеоогляд матчу:
События матча
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