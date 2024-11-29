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Лига Европы
ФКСБ
28.11.2024 22:00 – FT 0 : 0
Олимпиакос Пирей
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Лига Европы
29 ноября 2024, 01:04 | Обновлено 29 ноября 2024, 01:05
162
0

ФКСБ – Олимпиакос – 0:0. Что стряслось с Яремчуком? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25

29 ноября 2024, 01:04 | Обновлено 29 ноября 2024, 01:05
162
0
ФКСБ – Олимпиакос – 0:0. Что стряслось с Яремчуком? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

28 листопада відбувся матч 5-го туру Ліги Європи між командами ФКСБ (Стяуа) та Олімпіакос. Поєдинок пройшов на стадіоні у Бухаресті. Гра завершилась із рахунком 0:0.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

Український форвард гостей Роман Яремчук розпочав зустріч на лаві запасних та вийшов на поле на 77-й хвилині. Вже на 80-й українець розбив носа під час зіткнення з суперником і був змушений залишити поле.

Ліга Європи 2024/25. 5-й тур, 28 листопада

ФКСБ (Румунія) – Олімпіакос (Греція) – 0:0

Вилучення: Бірліджа, 67

Відеоогляд матчу:

События матча

67’
Даниэль Бирлиджа (ФКСБ) получает красную карточку.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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