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Лига Европы
АЗ Алкмаар
28.11.2024 19:45 – FT 1 : 1
Галатасарай
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Лига Европы
28 ноября 2024, 23:25 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:26
33
0

АЗ Алкмаар – Галатасарай – 1:1. Как забил Осимхен. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

28 ноября 2024, 23:25 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:26
33
0
АЗ Алкмаар – Галатасарай – 1:1. Как забил Осимхен. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «АЗ Алкмаар» встретился с «Галатасараем».

Встреча прошла на стадионе «АФАС» в Алкмаре и завершилась ничьей 1:1.

Лига Европы. 5 тур. 28 ноября

«АЗ Алкмаар» – «Галатасарай» – 1:1

Голы: Мийнанс, 2 – Осимхен, 89

Видеообзор матча:

События матча

90’ +2
Кес Смит (АЗ Алкмаар) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Мийнанс (АЗ Алкмаар).
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АЗ Алкмаар Галатасарай Лига Европы видео голов и обзор Виктор Осимхен
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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