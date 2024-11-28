28.11.2024 19:45 – FT 1 : 1
Лига Европы28 ноября 2024, 23:25 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:26
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АЗ Алкмаар – Галатасарай – 1:1. Как забил Осимхен. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы
28 ноября 2024, 23:25 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:26
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28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «АЗ Алкмаар» встретился с «Галатасараем».
Встреча прошла на стадионе «АФАС» в Алкмаре и завершилась ничьей 1:1.
Лига Европы. 5 тур. 28 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Галатасарай» – 1:1
Голы: Мийнанс, 2 – Осимхен, 89
Видеообзор матча:
События матча
90’ +2
Кес Смит (АЗ Алкмаар) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Мийнанс (АЗ Алкмаар).
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