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Лига Европы
28 ноября 2024, 15:23 | Обновлено 28 ноября 2024, 15:34
292
0

ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Викторией

Дождь сопровождал занятие киевлян в немецком Гамбурге

28 ноября 2024, 15:23 | Обновлено 28 ноября 2024, 15:34
292
0
ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Викторией
ФК Динамо

Киевское Динамо провело предматчевую тренировку в немецком Гамбурге.

28 ноября в 19:45 состоится матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Домашний Динамо поединок пройдет на арене Фолькспаркштадион в немецком городе Гамбург.

После 4 туров подопечные Александра Шовковского занимают последнее, 36 место в турнирной таблице. Киевляне проиграли все поединки и очков не набрали.

Виктория Пльзень с 6 пунктами идет на 16-й позиции. Интересно, что в Q3 Лиги Европы чешский коллектив обыграл украинскую команду Кривбасс (2:1, 1:0).

ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Викторией

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Динамо Киев Лига Европы Виктория Пльзень Динамо - Виктория Пльзень видео тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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