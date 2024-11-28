ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Викторией
Дождь сопровождал занятие киевлян в немецком Гамбурге
Киевское Динамо провело предматчевую тренировку в немецком Гамбурге.
28 ноября в 19:45 состоится матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.
Домашний Динамо поединок пройдет на арене Фолькспаркштадион в немецком городе Гамбург.
После 4 туров подопечные Александра Шовковского занимают последнее, 36 место в турнирной таблице. Киевляне проиграли все поединки и очков не набрали.
Виктория Пльзень с 6 пунктами идет на 16-й позиции. Интересно, что в Q3 Лиги Европы чешский коллектив обыграл украинскую команду Кривбасс (2:1, 1:0).
ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Викторией
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