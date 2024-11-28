Киевское Динамо провело предматчевую тренировку в немецком Гамбурге.

28 ноября в 19:45 состоится матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Домашний Динамо поединок пройдет на арене Фолькспаркштадион в немецком городе Гамбург.

После 4 туров подопечные Александра Шовковского занимают последнее, 36 место в турнирной таблице. Киевляне проиграли все поединки и очков не набрали.

Виктория Пльзень с 6 пунктами идет на 16-й позиции. Интересно, что в Q3 Лиги Европы чешский коллектив обыграл украинскую команду Кривбасс (2:1, 1:0).

ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Викторией