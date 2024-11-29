Худший в команде. Обнародована оценка Довбика за матч против Тоттенхэма

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Ромой».

Игра прошла на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.

В этом матче команды не определили победителя. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбык провел на поле все 90 минут. За это время украинец не отметился результативными действиями, однако на 55-й минуте Артем забил гол, отмененный из-за офсайда. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6.3 балла. Такую же оценку имеет одноклубник Довбика Зеки Челик. Это самый плохой показатель среди всех игроков «Ромы». Лучшим игроком матча стал голкипер «волков» Миле Свилар, получивший оценку 8.4 балла.