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Лига Европы
29 ноября 2024, 00:21 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:53
573
3

Худший в команде. Обнародована оценка Довбика за матч против Тоттенхэма

Игра закончилась со счетом 2:2

29 ноября 2024, 00:21 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:53
573
3
Худший в команде. Обнародована оценка Довбика за матч против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Ромой».

Игра прошла на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.

В этом матче команды не определили победителя. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбык провел на поле все 90 минут. За это время украинец не отметился результативными действиями, однако на 55-й минуте Артем забил гол, отмененный из-за офсайда. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 6.3 балла. Такую же оценку имеет одноклубник Довбика Зеки Челик. Это самый плохой показатель среди всех игроков «Ромы». Лучшим игроком матча стал голкипер «волков» Миле Свилар, получивший оценку 8.4 балла.

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Артем Довбик Рома Рим Тоттенхэм Лига Европы Миле Свилар оценки
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 3
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Alehandro
Подивився на Дьокереша у матчі Спортінг-Арсенал. Здавалося б, дуже схожі за профайлом нападники, але на скільки швед краще розуміє механіку гри, обирає позицію... Сьогодні Довбик дуже розчарував. При тому, що Рома нарешті не виглядала мертвою. Це наче команда гребців на каное... і Довбик гребе в інший бік
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+2
pol-55
Заслужено,на фоні інших.
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0
Saar
3 м'ячі Роми відмінено! 
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0
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