Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Динамо пропускает первым – жди беды». Тлумак о 5-м поражении киевлян в ЛЕ
Лига Европы
28 ноября 2024, 23:18 |
264
0

«Динамо пропускает первым – жди беды». Тлумак о 5-м поражении киевлян в ЛЕ

Такое выступление украинцев в еврокубках – неслучайное

28 ноября 2024, 23:18 |
264
0
«Динамо пропускает первым – жди беды». Тлумак о 5-м поражении киевлян в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Бывший игрок «Карпат», «Зари», а затем тренер Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка футболистов «Динамо» в Лиге Европы с чешской «Викторией», в котором уступили – 1:2:

«Конечно, грустно, ведь все отечественные болельщики футбола ждали от динамовцев в Лиге Европы гораздо более содержательной игры. Но имеем то, что, к сожалению, пятое поражение подряд нельзя назвать случайным.

Первое наблюдение: киевлянам не следует первыми пропускать, это практически равнозначно поражению. Эффектный гол Кабаева, кстати, первый в этом турнире, не должен обманывать. Он был забит при счете – 0:2 в пользу «Виктории» за несколько секунд до финального свистка. Что с бойцовскими качествами, оперативно ответить ударом на удар?

Во-вторых, в поединке с пльзенцами игра в три центральных защитника снова не принесла динамовцам каких-то дивидендов.
И, наконец, было заметно, что в конце матча динамовцы устали и это несмотря на то, что наставник Александр Шовковский в последнее время много экспериментирует с составом, привлекая резервистов.

Тем не менее, остается надеяться, что на финише группового турнира киевляне таки хлопнут дверью, ведь шансов пробиться дальше – не осталось. Иначе имиджа прославленного клуба не избежать чувствительных ударов».

Следующий матч «Динамо» проведет 12 декабря в Испании с ФК «Реал Сосьедадом».

Ранее мы сообщали, что появилось видео глав матча Лиги Европы между «Динамо» и «Викторией».

По теме:
Худший в команде. Обнародована оценка Довбика за матч против Тоттенхэма
Лацио – Лудогорец – 0:0. Гости выстояли в Риме. Видео голов и обзор матча
У Довбика отменили гол и ассист. Рома вырвала ничью у Тоттенхэма на 90+1-й
Андрей Тлумак Динамо Киев Динамо - Виктория Пльзень Лига Европы Виктория Пльзень инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра
Бокс | 28 ноября 2024, 09:13 0
Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра
Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра

Леннокс Льюис навестил украинского чемпиона

Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Футбол | 28 ноября 2024, 12:41 18
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере

Отношения итальянца с Килианом Мбаппе достигли критической точки

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Футбол | 28.11.2024, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Аморим в статусе наставника МЮ дебютировал в ЛЕ с победы над Буде-Глимтом
Футбол | 28.11.2024, 23:54
Аморим в статусе наставника МЮ дебютировал в ЛЕ с победы над Буде-Глимтом
Аморим в статусе наставника МЮ дебютировал в ЛЕ с победы над Буде-Глимтом
ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч
Футбол | 28.11.2024, 21:55
ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч
ВИДЕО. Первый гол Динамо в Лиге Европы! Как Кабаев забил шедевральный мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
27.11.2024, 15:01 10
Футбол
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 20
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
27.11.2024, 12:31 1
Футбол
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
27.11.2024, 18:44 1
Бокс
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем