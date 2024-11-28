«Динамо пропускает первым – жди беды». Тлумак о 5-м поражении киевлян в ЛЕ

Бывший игрок «Карпат», «Зари», а затем тренер Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка футболистов «Динамо» в Лиге Европы с чешской «Викторией», в котором уступили – 1:2:

«Конечно, грустно, ведь все отечественные болельщики футбола ждали от динамовцев в Лиге Европы гораздо более содержательной игры. Но имеем то, что, к сожалению, пятое поражение подряд нельзя назвать случайным.

Первое наблюдение: киевлянам не следует первыми пропускать, это практически равнозначно поражению. Эффектный гол Кабаева, кстати, первый в этом турнире, не должен обманывать. Он был забит при счете – 0:2 в пользу «Виктории» за несколько секунд до финального свистка. Что с бойцовскими качествами, оперативно ответить ударом на удар?

Во-вторых, в поединке с пльзенцами игра в три центральных защитника снова не принесла динамовцам каких-то дивидендов.

И, наконец, было заметно, что в конце матча динамовцы устали и это несмотря на то, что наставник Александр Шовковский в последнее время много экспериментирует с составом, привлекая резервистов.

Тем не менее, остается надеяться, что на финише группового турнира киевляне таки хлопнут дверью, ведь шансов пробиться дальше – не осталось. Иначе имиджа прославленного клуба не избежать чувствительных ударов».

Следующий матч «Динамо» проведет 12 декабря в Испании с ФК «Реал Сосьедадом».

Ранее мы сообщали, что появилось видео глав матча Лиги Европы между «Динамо» и «Викторией».