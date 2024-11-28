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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 23:28 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:39
446
2

Без пострадавших. Автобус Реала столкнулся с грузовиком по дороге в Мадрид

Футболисты королевского клуба ехали с матча Лиги чемпионов

28 ноября 2024, 23:28 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:39
446
2
Без пострадавших. Автобус Реала столкнулся с грузовиком по дороге в Мадрид
MARCA

27 ноября в матче 5-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» играл против «Ливерпуля» (0:2).

После матча команда отправилась в Мадрид на автобусе, поскольку расстояние между Мадридом и Ливерпулем — 2 тысячи километров.

Как сообщает издание BeinSport, по дороге в Мадрид автобус с игроками и тренерским штабом столкнулся с грузовиком. К счастью, никто не пострадал.

Сообщается, что в результате ДТП пострадавших нет. На клубном автобусе разбита передняя фара.

Украинский вратарь мадридского клуба Андрей Лунин также находился в автобусе с командой. «Реал» не смог навязать борьбу «Ливерпулю» и потерпел поражение.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль ДТП авария Ливерпуль - Реал автобусы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Источник
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Комментарии 2
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pol-55
Поїхали *адже між Мадридом і Ліверпулем 2000 т.км* Перес економить 
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+1
Виталий Литвин
Команда имеет миллионное состояния ездить на автобусе 
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+1
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