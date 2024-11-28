Без пострадавших. Автобус Реала столкнулся с грузовиком по дороге в Мадрид
Футболисты королевского клуба ехали с матча Лиги чемпионов
27 ноября в матче 5-го тура Лиги чемпионов мадридский «Реал» играл против «Ливерпуля» (0:2).
После матча команда отправилась в Мадрид на автобусе, поскольку расстояние между Мадридом и Ливерпулем — 2 тысячи километров.
Как сообщает издание BeinSport, по дороге в Мадрид автобус с игроками и тренерским штабом столкнулся с грузовиком. К счастью, никто не пострадал.
Сообщается, что в результате ДТП пострадавших нет. На клубном автобусе разбита передняя фара.
Украинский вратарь мадридского клуба Андрей Лунин также находился в автобусе с командой. «Реал» не смог навязать борьбу «Ливерпулю» и потерпел поражение.
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