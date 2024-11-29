Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
В турнире лидируют Лацио, Атлетик и Айнтрахт, набравшие по 13 очков из 15
Вечером 28 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги Европы.
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Динамо потерпело 5-е поражение подряд в ЛЕ, уступив Виктории Пльзень (1:2).
После 5 туров лидируют итальянский Лацио, испанский Атлетик и немецкий Айнтрахт, набравшие по 13 очков из 15. Эти три клуба гарантировали себе плей-офф.
Киевская команда после 5 туров не имеет очков и занимает последнее 36-е место в турнирной таблице ЛЕ.
Динамо сохранило теоретические шансы на выход в 1/16 финала, для этого надо выиграть все 3 оставшихся матча: против Реала Сосьедад (12 декабря), Галатасарая (21 января) и РФШ (30 января).
Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.
Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября
- 22:00. Брага – Хоффенхайм – 3:0
- 22:00. Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт – 3:2
- 22:00. Мідтьюлланд – Айнтрахт Франкфурт – 1:2
- 22:00. Ницца – Рейнджерс – 1:4
- 22:00. Реал Сосьедад – Аякс – 2:0
- 22:00. Славия Прага – Фенербахче – 1:2
- 22:00. Стяуа – Олимпиакос Пирей – 0:0
- 22:00. Твенте – Юнион Сен-Жилуаз – 0:1
- 22:00. Тоттенхэм – Рома – 2:2
- 22:00. Ференцварош – Мальме – 4:1
Турнирная таблица
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