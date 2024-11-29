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Славия Прага
28.11.2024 22:00 – FT 1 : 2
Фенербахче
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Лига Европы
29 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:51
717
4

Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы

В турнире лидируют Лацио, Атлетик и Айнтрахт, набравшие по 13 очков из 15

29 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:51
717
4
Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Вечером 28 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо потерпело 5-е поражение подряд в ЛЕ, уступив Виктории Пльзень (1:2).

После 5 туров лидируют итальянский Лацио, испанский Атлетик и немецкий Айнтрахт, набравшие по 13 очков из 15. Эти три клуба гарантировали себе плей-офф.

Киевская команда после 5 туров не имеет очков и занимает последнее 36-е место в турнирной таблице ЛЕ.

Динамо сохранило теоретические шансы на выход в 1/16 финала, для этого надо выиграть все 3 оставшихся матча: против Реала Сосьедад (12 декабря), Галатасарая (21 января) и РФШ (30 января).

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября

  • 22:00. Брага – Хоффенхайм – 3:0
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт – 3:2
  • 22:00. Мідтьюлланд – Айнтрахт Франкфурт – 1:2
  • 22:00. Ницца – Рейнджерс – 1:4
  • 22:00. Реал Сосьедад – Аякс – 2:0
  • 22:00. Славия Прага – Фенербахче – 1:2
  • 22:00. Стяуа – Олимпиакос Пирей – 0:0
  • 22:00. Твенте – Юнион Сен-Жилуаз – 0:1
  • 22:00. Тоттенхэм – Рома – 2:2
  • 22:00. Ференцварош – Мальме – 4:1

Турнирная таблица

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Игорь
В матчах с Сосъедадом и турками есть шансы взять на клык больше раз ,чем у венгров,такие вот шансы и они велики 😂
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+4
Iigor6583
Шанс є у цих недофутбольорів отримати пенька під зад, разом з тренером. Та пішли вони.... Навіть про тих пихатих індивідумів не хочеться говорити. 
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+1
c_a_p2
Як можна писати про перспективу коли ця пиз...та не повинна грати в футбол. 
І тренер такий же як і команда. Власнику пора думати про майбутнє і продавати клуб. 
Амінь...
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0
Дані Рохас
ахахахахахахахахахахахахахахахаахахах
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0
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