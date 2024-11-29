В четверг, 28 ноября, французская «Ницца» провела дуэль против «Рейнджерса» в рамках пятого тура Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

Как результат, гости поиздевались над соперником. Финальный счет – 4:1.

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Судьба поединка была решена еще в первом тайме. Гости за 45 минут наколотили три мяча в ворота «Ниццы». Во втором тайме «Рейнджерс» продолжил футбольное избиение. Хозяева смогли ответить одним голом под занавес встречи.

Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября

«Ницца» – «Рейнджерс» – 1:4

Голы: Буанани, 83 – Черни, 35, Диоманде, 38, Игаман, 45+3, 54

Видеообзор матча