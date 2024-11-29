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Лига Европы
Ницца
28.11.2024 22:00 – FT 1 : 4
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
29 ноября 2024, 03:58 | Обновлено 29 ноября 2024, 04:37
34
0

Ницца – Рейнджерс – 1:4. Позорная игра орлят. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

29 ноября 2024, 03:58 | Обновлено 29 ноября 2024, 04:37
34
0
Ницца – Рейнджерс – 1:4. Позорная игра орлят. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 28 ноября, французская «Ницца» провела дуэль против «Рейнджерса» в рамках пятого тура Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

Как результат, гости поиздевались над соперником. Финальный счет – 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Судьба поединка была решена еще в первом тайме. Гости за 45 минут наколотили три мяча в ворота «Ниццы». Во втором тайме «Рейнджерс» продолжил футбольное избиение. Хозяева смогли ответить одним голом под занавес встречи.

Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября

«Ницца» – «Рейнджерс» – 1:4

Голы: Буанани, 83 – Черни, 35, Диоманде, 38, Игаман, 45+3, 54

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Бадредин Буанани (Ницца).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Хамза Игаман (Глазго Рейнджерс).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Хамза Игаман (Глазго Рейнджерс).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Диоманде (Глазго Рейнджерс).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
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Ницца Глазго Рейнджерс Лига Европы видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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