Ницца – Рейнджерс – 1:4. Позорная игра орлят. Видео голов и обзор матча
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В четверг, 28 ноября, французская «Ницца» провела дуэль против «Рейнджерса» в рамках пятого тура Лиги Европы.
Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.
Как результат, гости поиздевались над соперником. Финальный счет – 4:1.
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Судьба поединка была решена еще в первом тайме. Гости за 45 минут наколотили три мяча в ворота «Ниццы». Во втором тайме «Рейнджерс» продолжил футбольное избиение. Хозяева смогли ответить одним голом под занавес встречи.
Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября
«Ницца» – «Рейнджерс» – 1:4
Голы: Буанани, 83 – Черни, 35, Диоманде, 38, Игаман, 45+3, 54
Видеообзор матча
События матча
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