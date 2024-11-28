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  4. Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень
Лига Европы
28 ноября 2024, 18:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:45
5563
16

Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень

28 ноября киевляне проведут поединок 5-го тура Лиги Европы, старт игры – в 19:45

28 ноября 2024, 18:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:45
5563
16
Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень

28 ноября состоится матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Поединок пройдет на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер бело-синих Александр Шовковский выбрал стартовый состав коллектива.

После четырех сыгранных Динамо занимает последнее, 36-е место в таблице второго по силе еврокубка. Виктория Пльзень с 6 пунктами из 12 возможных идет на 16-й позиции.

Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень

Динамо: Бущан, Биловар, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Вивчаренко, Буяльский, Рубчинский, Ванат

Виктория: Едличка, Две, Маркович, Емелка, Каду, Черв, Калвах, Шулц, Суаре, Выдра, Йирка

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стартовые составы Динамо Киев Виктория Пльзень Динамо - Виктория Пльзень Лига Европы Александр Шовковский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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Diesel
Вікторія переможе. Треба тверезо дивитись на гру. Як фененш виїпав 4-0
То ВІКТОРІ ДК не світить.
Дуже хотілось би, але ....
Треба робити зміни у всій вертикалі ДК 
Від менеджмента до 80% складу
А то по блату понабирали. Ось і маємо 36 місце
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+4
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Nba37
3-1 победа Динамо 
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+4
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VovanSidorovi4
Шовковский решил количеством брать в обороне.
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+2
serhiy
норм ! Удачі,хлопці !
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+2
saltim
Я смотрю Шовковский совсем от вингеров отказался.
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+1
Main
Ну , так сказать, Удачи!!
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+1
Любитель футболу⚽
Ну що ж... Удачі!
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0
Nem
А физруку пора на выход,иначе он до конца развалит команду и уже выбраться с дна будет уж нелегко и долго...Всегда болею в еврокубках как за Шахтёр,так и за Динамо,но динамовские сердца не понимаю зачем они...
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0
Nem
Учитывая,что Виктория мало забивает и мало пропускает+ не проиграла ещё ни одного матча и то,что Динамо сейчас на самом дне,то предположу,что игра будет нудная и скучная. Если даже Динамо хоть один гол забьёт,то сразу станет в оборону и получит ещё 3-4. Не хотел бы этого, но так оно и будет,врят ли Динамо даже светит ничья,её ещё надо заработать.
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0
_Quantum19_
Коли вже декому зайшло із рахунком у вчорашньому матчі ЛЧ ("ПСВ" - "Шахтар" 3:2), то думаю зайде і мені з моїм коментарем: 0:6 на користь "Вікторії Плзень".
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-5
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