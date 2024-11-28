28 ноября состоится матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Поединок пройдет на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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Главный тренер бело-синих Александр Шовковский выбрал стартовый состав коллектива.

После четырех сыгранных Динамо занимает последнее, 36-е место в таблице второго по силе еврокубка. Виктория Пльзень с 6 пунктами из 12 возможных идет на 16-й позиции.

Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень

Динамо: Бущан, Биловар, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Вивчаренко, Буяльский, Рубчинский, Ванат

Виктория: Едличка, Две, Маркович, Емелка, Каду, Черв, Калвах, Шулц, Суаре, Выдра, Йирка