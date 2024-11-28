Италия28 ноября 2024, 23:40 |
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Он играл с Шахтером. Реал может подписать защитника итальянской сенсации
Джон Лукуми может стать игроком «сливочных»
28 ноября 2024, 23:40 |
286
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Колумбийский защитник «Болоньи» Джон Лукуми может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Руди Галетти.
В Мадриде рассматривают игрока как реальное усиление, а итальянский клуб не будет против отпустить игрока, если получит достойное предложение.
В текущем сезоне Лукуми провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отличился 1 голевой передачей.
«Болонья» уступила «Лиллю» в домашнем матче, а единственный гол итальянского клуба забил Лукуми.
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Болонья , взагалі, без амбіцій. Продаж майже всіх. Нажаль.
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