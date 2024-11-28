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  4. Он играл с Шахтером. Реал может подписать защитника итальянской сенсации
Италия
28 ноября 2024, 23:40 |
286
1

Он играл с Шахтером. Реал может подписать защитника итальянской сенсации

Джон Лукуми может стать игроком «сливочных»

28 ноября 2024, 23:40 |
286
1
Он играл с Шахтером. Реал может подписать защитника итальянской сенсации
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Лукуми

Колумбийский защитник «Болоньи» Джон Лукуми может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Руди Галетти.

В Мадриде рассматривают игрока как реальное усиление, а итальянский клуб не будет против отпустить игрока, если получит достойное предложение.

В текущем сезоне Лукуми провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отличился 1 голевой передачей.

«Болонья» уступила «Лиллю» в домашнем матче, а единственный гол итальянского клуба забил Лукуми.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Saar
Болонья , взагалі, без амбіцій. Продаж майже всіх. Нажаль.
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