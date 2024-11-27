ВИДЕО. Дрозд забил эффектный гол через себя в игре Юношеской лиги УЕФА

19-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Антон Дрозд забил эффектный гол через себя в ворота молодежного состава ПСВ.

Команды встретились в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА.

На 75-й минуте горняки заработали право на угловой. После подачи мяч отбил вратарь, но прямо на Антона Дрозда. Он не растерялся и в падении отправил «кожаного» в ворота.

На тот момент игроки «Шахтера» уступали со счетом 0:1.

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с ровесниками из «ПСВ».