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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:46
422
0

ВИДЕО. Дрозд забил эффектный гол через себя в игре Юношеской лиги УЕФА

Молодежная команда Шахтера играла с ровесниками из ПСВ

27 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:46
422
0
ВИДЕО. Дрозд забил эффектный гол через себя в игре Юношеской лиги УЕФА
ФК Шахтер

19-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Антон Дрозд забил эффектный гол через себя в ворота молодежного состава ПСВ.

Команды встретились в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА.

На 75-й минуте горняки заработали право на угловой. После подачи мяч отбил вратарь, но прямо на Антона Дрозда. Он не растерялся и в падении отправил «кожаного» в ворота.

На тот момент игроки «Шахтера» уступали со счетом 0:1.

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с ровесниками из «ПСВ».

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Юношеская лига УЕФА Шахтер Донецк U-19 ПСВ U-19 Антон Дрозд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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