Лига чемпионов27 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:46
422
0
ВИДЕО. Дрозд забил эффектный гол через себя в игре Юношеской лиги УЕФА
Молодежная команда Шахтера играла с ровесниками из ПСВ
27 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:46
422
0
19-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Антон Дрозд забил эффектный гол через себя в ворота молодежного состава ПСВ.
Команды встретились в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА.
На 75-й минуте горняки заработали право на угловой. После подачи мяч отбил вратарь, но прямо на Антона Дрозда. Он не растерялся и в падении отправил «кожаного» в ворота.
На тот момент игроки «Шахтера» уступали со счетом 0:1.
Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с ровесниками из «ПСВ».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 ноября 2024, 04:32 3
Юлия Довбик не могла скрыть восторг от своей новой поездки
Футбол | 27 ноября 2024, 16:17 7
Крис ван дер Верден рад сотрудничеству с Марино Пушичем
Футбол | 27.11.2024, 06:23
Футбол | 27.11.2024, 18:15
Футбол | 27.11.2024, 05:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.11.2024, 08:25 2
26.11.2024, 23:59 24
25.11.2024, 22:23 39
26.11.2024, 06:51 6
25.11.2024, 19:43 67
26.11.2024, 08:56 1
26.11.2024, 07:22 7