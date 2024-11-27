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  4. ШОВКОВСКИЙ – о матче Лиги Европы против Виктории и больших потерях киевлян
Лига Европы
27 ноября 2024, 20:11 |
1447
1

ШОВКОВСКИЙ – о матче Лиги Европы против Виктории и больших потерях киевлян

Матч состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву

27 ноября 2024, 20:11 |
1447
1
ШОВКОВСКИЙ – о матче Лиги Европы против Виктории и больших потерях киевлян
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями о матче 5-го тура Лиги Европы против «Виктории».

– Есть ли какие-то потери в составе «Динамо» накануне игры с «Викторией Пльзень»?

– У нас травмированы все те же футболисты, которые в последнее время не могли помочь команде – Шепелев, Пихаленок, Ярмоленко, Себальйос. К ним присоединился Андриевский, который заболел, а также, как вы знаете, дисквалифицирован Дубинчак.

– Частые переезды уже стали частью вашего графика. Чувствуется, что футболисты уже к ним привыкли, или это каждый раз новый вызов?

– Когда играешь на высоком уровне, нет мелочей. Мы можем привыкнуть, но такие вещи все равно дают о себе знать, каждая такая мелочь не добавляет нам возможностей. Об этом уже много говорилось, мне не хочется повторяться, но этот фактор все равно имеет значение.

– Что вы можете сказать об игре «Виктории Пльзень»? Какое ваше мнение об этой команде, учитывая ваш богатый тренерский опыт?

– Результаты команды говорят сами за себя. «Виктория Пльзень» регулярно играет в еврокубках, постоянно борется за самые высокие места в чемпионате Чехии, не проиграла ни одного поединка в нынешнем цикле - и квалификации, и в основном этапе Лиги Европы. Это говорит о ее стабильности и агрессивности. Словом, это очень непростой соперник, что испытали на себе многие команды в Лиге Европы.

Если говорить о моем опыте игрока и тренера, это совершенно разные вещи. Могу сказать, что чешские команды всегда отличались бойцовскими качествами, играть против них всегда было непросто, и такие матчи всегда были интересными для болельщиков.

Матч между «Динамо» Киев и «Викторией» Пльзень состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву.

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Александр Шовковский Динамо Киев Лига Европы Виктория Пльзень смотреть онлайн Динамо - Виктория Пльзень
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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DK1961
Потерями считаю травму Пихаленка и (отчасти) Дубинчака. От остальных толку и так было мало.
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