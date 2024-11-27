Овчаренко выиграл стартовый матч основы на турнире в Португалии

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 332) пробился во 2-й раунд челленджера в Мае (Португалия).

В 1/16 финала украинец в двух сетах переиграл Райана Нибойера (Нидерланды, ATP 391) за 1 час и 42 минуты.

АТР челленджер Мая. Грунт в помещении. 1/16 финала

Райан Нибойер (Нидерланды) [Q] – Александр Овчаренко (Украина) [Q] – 5:7, 3:6

Это была первая встреча соперников.

Для Александра это вторая победа в основной сетке соревнований на уровне челленджеров. Впервые ему удалось выиграть матч два с половиной года тому назад в Барлетте.

Во 2-м раунде соревнований Овчаренко сыграет против третьего сеяного Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 106).

Овчаренко в Мае стартовал из квалификации, где одолел Томаса Курраса Абосало и Тиаго Перейру.