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27 ноября 2024, 13:41 |
1358
4

ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК

Ранее Роман Кадемин заявил, что воевать за коррупционеров не собирается.

27 ноября 2024, 13:41 |
1358
4
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
TikTok. Роман Кадемин

17 ноября в столице Германии Берлине состоялся митинг украинских мужчин. По словам участников акции, они борются «за права мужчин в Украине, которые подвергаются насилию со стороны ТЦК».

Интересно, что это мероприятие посетил бывший украинский комментатор Роман Кадемин. В 2023 году этот человек записывал интервью с предателем Украины Иваном Ордецом, который сейчас выступает за немецкий «Бохум», а позже Роман покинул территорию Украины и выпустил видео, в котором объяснил, почему не планирует возвращаться обратно. В видео он заявил, что «никому ничего не должен, а воевать за коррупционеров не собирается».

ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК

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