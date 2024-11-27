ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
Ранее Роман Кадемин заявил, что воевать за коррупционеров не собирается.
17 ноября в столице Германии Берлине состоялся митинг украинских мужчин. По словам участников акции, они борются «за права мужчин в Украине, которые подвергаются насилию со стороны ТЦК».
Интересно, что это мероприятие посетил бывший украинский комментатор Роман Кадемин. В 2023 году этот человек записывал интервью с предателем Украины Иваном Ордецом, который сейчас выступает за немецкий «Бохум», а позже Роман покинул территорию Украины и выпустил видео, в котором объяснил, почему не планирует возвращаться обратно. В видео он заявил, что «никому ничего не должен, а воевать за коррупционеров не собирается».
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
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