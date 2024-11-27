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  4. Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Испания
27 ноября 2024, 19:08 |
469
0

Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой

Забарный может зимой стать игроком «королевского клуба»

27 ноября 2024, 19:08 |
469
0
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Украинцем активно интересуются три топ-клуба АПЛ – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси», однако по информации Todofichajes, в борьбу за подписание украинца включился и мадридский «Реал». Мадридцы из-за большого количества травмированных защитников попытаются подписать Забарного уже в январе 2025 года, хотя переход возможен и летом. «Реалу» придется заплатить за Илью 60 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 12 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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