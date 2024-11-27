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Англия
27 ноября 2024, 19:59 |
1786
0

Известно, кто станет первым зимним трансфером Реала. Это звезда из АПЛ

Трент Александер-Арнольд перейдет в мадридский клуб

27 ноября 2024, 19:59 |
1786
0
Известно, кто станет первым зимним трансфером Реала. Это звезда из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль». Игрок пока не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.

По информации испанских СМИ, сегодня, 27 ноября, перед началом матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» Флоренитно Перес провел ключевые переговоры с руководством «красных» относительно трансфера Трента. «Реал» приложит максимум усилий для подписания англичанина этой зимой, ведь основной правый защитник команды Дани Карвахаль выбыл на долгий срок из-за тяжелой травмы. Александер-Арнольд открыт к переходу в «Реал».

В этом сезоне тренер Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 15 матчей и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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