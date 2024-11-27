Звезда Реала обратился к критикам Мбаппе. Что сказал?

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением о французском форварде Киллиане Мбаппе, которого много критикуют в нынешнем сезоне.

«Мбаппе чрезмерно критикуют, но его вклад был и очень положительный. Он удивителен на тренировках, и я убежден, что он станет еще лучше», – сказал англичанин.

В нынешнем сезоне француз сыграл 17 матчей, забил 9 голов и отдал 2 ассиста за «сливочных».

В эту среду, 27 ноября, «Реал» сыграет против «Ливерпуля» в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. Старт матча запланирован на 22:00 по киевскому времени.