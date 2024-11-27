Звезда Реала обратился к критикам Мбаппе. Что сказал?
Джуд Беллингем поддержал француза
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением о французском форварде Киллиане Мбаппе, которого много критикуют в нынешнем сезоне.
«Мбаппе чрезмерно критикуют, но его вклад был и очень положительный. Он удивителен на тренировках, и я убежден, что он станет еще лучше», – сказал англичанин.
В нынешнем сезоне француз сыграл 17 матчей, забил 9 голов и отдал 2 ассиста за «сливочных».
В эту среду, 27 ноября, «Реал» сыграет против «Ливерпуля» в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. Старт матча запланирован на 22:00 по киевскому времени.
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