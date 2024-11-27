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Испания
27 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 27 ноября 2024, 19:59
416
0

Звезда Реала обратился к критикам Мбаппе. Что сказал?

Джуд Беллингем поддержал француза

27 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 27 ноября 2024, 19:59
416
0
Звезда Реала обратился к критикам Мбаппе. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем и Киллиан Мбаппе

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением о французском форварде Киллиане Мбаппе, которого много критикуют в нынешнем сезоне.

«Мбаппе чрезмерно критикуют, но его вклад был и очень положительный. Он удивителен на тренировках, и я убежден, что он станет еще лучше», – сказал англичанин.

В нынешнем сезоне француз сыграл 17 матчей, забил 9 голов и отдал 2 ассиста за «сливочных».

В эту среду, 27 ноября, «Реал» сыграет против «Ливерпуля» в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. Старт матча запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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