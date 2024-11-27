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  4. Штурм – Жирона. Лига чемпионов. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Испания
27 ноября 2024, 19:48 |
487
1

Штурм – Жирона. Лига чемпионов. Видео голов, обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча главного еврокубка

27 ноября 2024, 19:48 |
487
1
Штурм – Жирона. Лига чемпионов. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Меркур Арена», который находится во французском городе Грац.

В стартовом составе «Жироны» вышел украинский вингер Виктор Цыганков.

Лига чемпионов. 27 ноября, 5-й тур Этапа Лиги.

Штурм – Жирона – 0:0 (обновляется)

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Жирона Штурм Грац Виктор Цыганков Лига чемпионов видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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sania
Рудий просто красень!! Поки чудова гра!
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