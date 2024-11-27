Штурм – Жирона. Лига чемпионов. Видео голов, обзор матча (обновляется)

В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной».

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Матч проходит на стадионе «Меркур Арена», который находится во французском городе Грац.

В стартовом составе «Жироны» вышел украинский вингер Виктор Цыганков.

Лига чемпионов. 27 ноября, 5-й тур Этапа Лиги.

Штурм – Жирона – 0:0 (обновляется)