Испания27 ноября 2024, 19:48 |
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Штурм – Жирона. Лига чемпионов. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча главного еврокубка
27 ноября 2024, 19:48 |
487
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В среду, 27 ноября, проходит матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Меркур Арена», который находится во французском городе Грац.
В стартовом составе «Жироны» вышел украинский вингер Виктор Цыганков.
Лига чемпионов. 27 ноября, 5-й тур Этапа Лиги.
Штурм – Жирона – 0:0 (обновляется)
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