Андрей ШЕВЧЕНКО: «Лига чемпионов была совсем другой в мое время»

Легендарный украинский форвард, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко высказался о своей результативности в Лиге чемпионов. Шевченко забил в главном еврокубке 48 голов.

«Лига чемпионов была совсем другой в мое время, это не нужно забывать. Было меньше матчей, там играло меньше команд, поэтому я доволен своей статистикой, у каждого был свой пик», – сказал Шевченко.

Ранее Шевченко высказался о польском форварде каталонской «Барселоны» Роберте Левандовски, которому, по мнению журналистов, незаслуженно не отдали «Золотой мяч 2020».