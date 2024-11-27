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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Лига чемпионов была совсем другой в мое время»
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 21:13 |
1454
1

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Лига чемпионов была совсем другой в мое время»

Легендарный украинский футболист высказался о результативности в главном еврокубке

27 ноября 2024, 21:13 |
1454
1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Лига чемпионов была совсем другой в мое время»
УАФ. Андрей Шевченко

Легендарный украинский форвард, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко высказался о своей результативности в Лиге чемпионов. Шевченко забил в главном еврокубке 48 голов.

«Лига чемпионов была совсем другой в мое время, это не нужно забывать. Было меньше матчей, там играло меньше команд, поэтому я доволен своей статистикой, у каждого был свой пик», – сказал Шевченко.

Ранее Шевченко высказался о польском форварде каталонской «Барселоны» Роберте Левандовски, которому, по мнению журналистов, незаслуженно не отдали «Золотой мяч 2020».

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Андрей Шевченко Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 1
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Cryos
Ну так скоро и по 20 матчей в ЛЧ начнут играть с их новыми "форматами", грубо говоря. И все рекорды сто раз перепишутся.  Это все условности. Бери среднее число голов за матчи да и все. И вообще статистика это... иногда 1 гол 10 стоит, как Динамо - Реал в 99м. 
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