Андрей ШЕВЧЕНКО: «Лига чемпионов была совсем другой в мое время»
Легендарный украинский футболист высказался о результативности в главном еврокубке
Легендарный украинский форвард, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко высказался о своей результативности в Лиге чемпионов. Шевченко забил в главном еврокубке 48 голов.
«Лига чемпионов была совсем другой в мое время, это не нужно забывать. Было меньше матчей, там играло меньше команд, поэтому я доволен своей статистикой, у каждого был свой пик», – сказал Шевченко.
Ранее Шевченко высказался о польском форварде каталонской «Барселоны» Роберте Левандовски, которому, по мнению журналистов, незаслуженно не отдали «Золотой мяч 2020».
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