«Мое мнение однозначно». Шевченко признался, заслужил ли Левандовский ЗМ

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко высказался о польском форварде каталонской «Барселоны» Роберте Левандовски, которому, по мнению журналистов, незаслуженно не отдали «Золотой мяч 2020»:

«Мое мнение по этому поводу однозначно. Какой бы ни была формула, петиция, голосование или что-то еще: мой голос принадлежит Роберту Левандовски. Да, я бы точно поддержал идею отдать ему «Золотой мяч 2020».

26 ноября 2024 года Роберт Левандовски оформил дубль в ворота французского «Бреста», забив свои 100-й и 101-й гол в рамках Лиги чемпионов.