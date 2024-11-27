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  4. «Мое мнение однозначно». Шевченко признался, заслужил ли Левандовский ЗМ
Испания
27 ноября 2024, 15:43 |
309
0

«Мое мнение однозначно». Шевченко признался, заслужил ли Левандовский ЗМ

Украинский нападающий считает, что поляку должны отдать приз за 2020 год

27 ноября 2024, 15:43 |
309
0
«Мое мнение однозначно». Шевченко признался, заслужил ли Левандовский ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко высказался о польском форварде каталонской «Барселоны» Роберте Левандовски, которому, по мнению журналистов, незаслуженно не отдали «Золотой мяч 2020»:

«Мое мнение по этому поводу однозначно. Какой бы ни была формула, петиция, голосование или что-то еще: мой голос принадлежит Роберту Левандовски. Да, я бы точно поддержал идею отдать ему «Золотой мяч 2020».

26 ноября 2024 года Роберт Левандовски оформил дубль в ворота французского «Бреста», забив свои 100-й и 101-й гол в рамках Лиги чемпионов.

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Андрей Шевченко Роберт Левандовски Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Золотой мяч
Дмитро Вербинський Источник
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