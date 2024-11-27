Пожелание Мотты. Летний трансфер Манчестер Юнайтед возвращается в Италию

Нидерландский форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе может вновь заиграть под управлением Тиаго Мотты: в игроке заинтересован «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

Итальянский коуч наблюдает за не особо удачной адаптацией своего экс-подопечного по «Болонье» с расчетом на то, что 23-летний игрок может вновь воссоединиться с ним. В сделке заинтересован и сам игрок, и «Ювентус», и «Манчестер Юнайтед».

Джошуа Зиркзе провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Талант «Ювентуса» признан лучшим молодым игроком мира по версии болельщиков.