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Англия
27 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:36
639
0

Пожелание Мотты. Летний трансфер Манчестер Юнайтед возвращается в Италию

Джошуа Зиркзе может перейти в «Ювентус» этой зимой

27 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:36
639
0
Пожелание Мотты. Летний трансфер Манчестер Юнайтед возвращается в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Нидерландский форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе может вновь заиграть под управлением Тиаго Мотты: в игроке заинтересован «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

Итальянский коуч наблюдает за не особо удачной адаптацией своего экс-подопечного по «Болонье» с расчетом на то, что 23-летний игрок может вновь воссоединиться с ним. В сделке заинтересован и сам игрок, и «Ювентус», и «Манчестер Юнайтед».

Джошуа Зиркзе провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Талант «Ювентуса» признан лучшим молодым игроком мира по версии болельщиков.

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Ювентус Манчестер Юнайтед Тиаго Мотта трансферы АПЛ трансферы Серии A Джошуа Зиркзе
Данііл Киріяка Источник: Corriere dello Sport
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