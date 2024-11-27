Дивная сенсация в Лиге чемпионов. Штутгарт в Белграде пропустил аж 5 голов
Матч 5-го тура еврокубка завершился со счетом 5:1 в пользу Црвены Звезды
27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Црвена Звезда и Штутгарт.
Поединок прошел на стадионе имени Райко Митич в Белаграде. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
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Перед стартом встречи немецкий коллектив считался явным фаворитом.
Голами за сербский клуб отличились Силас, Раде Крунич, Мирко Иванич и Неманья Радонич (дубль). У гостей единственный мяч забил Эрмедин Демирович.
Црвена Звезда впервые победила в этом розыгрыше ЛЧ, набрав первые три очка. Команда находится на 31-м месте в LIVE-таблице. Штутгарт с 4 пунктами располагается на 27-й позиции.
Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября
Црвена Звезда (Сербия) – Штутгарт (Германия) – 5:1
Голы: Силас, 12, Крунич, 31, Иванич, 65, Радонич, 69, 88 – Демирович, 5
Црвена Звезда: Гутеша, Соль Ен У, Спайич, Джига, Мимович, Элшник, Крунич (Далсиу, 77), Милсон (Радонич, 67), Максимович (Иванич, 59), Мвумпа (Канга, 77), Ндиайе (Бруно Дуарте, 67).
Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Руо, Штенцель (Ридер, 46), Штиллер (Кайтель, 84), Каразор, Фюрих (Boakye, 84), Мийо (Маланга, 76), Вагноман (Стергиу, 76), Демирович.
Предупреждения: Максимович (45), Милоевич (45+2), Родич (45+2), Руо (45+2), Ндиайе (45+2), Крунич (52).
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