Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дивная сенсация в Лиге чемпионов. Штутгарт в Белграде пропустил аж 5 голов
Лига Чемпионов
Црвена Звезда
27.11.2024 19:45 – FT 5 : 1
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 21:41 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:45
926
3

Дивная сенсация в Лиге чемпионов. Штутгарт в Белграде пропустил аж 5 голов

Матч 5-го тура еврокубка завершился со счетом 5:1 в пользу Црвены Звезды

27 ноября 2024, 21:41 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:45
926
3
Дивная сенсация в Лиге чемпионов. Штутгарт в Белграде пропустил аж 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Црвена Звезда и Штутгарт.

Поединок прошел на стадионе имени Райко Митич в Белаграде. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Перед стартом встречи немецкий коллектив считался явным фаворитом.

Голами за сербский клуб отличились Силас, Раде Крунич, Мирко Иванич и Неманья Радонич (дубль). У гостей единственный мяч забил Эрмедин Демирович.

Црвена Звезда впервые победила в этом розыгрыше ЛЧ, набрав первые три очка. Команда находится на 31-м месте в LIVE-таблице. Штутгарт с 4 пунктами располагается на 27-й позиции.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Црвена Звезда (Сербия) – Штутгарт (Германия) – 5:1

Голы: Силас, 12, Крунич, 31, Иванич, 65, Радонич, 69, 88 – Демирович, 5

Црвена Звезда: Гутеша, Соль Ен У, Спайич, Джига, Мимович, Элшник, Крунич (Далсиу, 77), Милсон (Радонич, 67), Максимович (Иванич, 59), Мвумпа (Канга, 77), Ндиайе (Бруно Дуарте, 67).

Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Руо, Штенцель (Ридер, 46), Штиллер (Кайтель, 84), Каразор, Фюрих (Boakye, 84), Мийо (Маланга, 76), Вагноман (Стергиу, 76), Демирович.

Предупреждения: Максимович (45), Милоевич (45+2), Родич (45+2), Руо (45+2), Ндиайе (45+2), Крунич (52).

По теме:
ПСВ – Шахтер. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Шикарный старт. Шахтер забил на первых минутах ПСВ в Лиге чемпионов
Ливерпуль – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Штутгарт Црвена Звезда Лига чемпионов Эрмедин Демирович Силас Раде Крунич Мирко Иванич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо – о выступлениях в ЛЕ: «Хуже не придумаешь. Забыли о чести»
Футбол | 27 ноября 2024, 21:21 0
Легенда Динамо – о выступлениях в ЛЕ: «Хуже не придумаешь. Забыли о чести»
Легенда Динамо – о выступлениях в ЛЕ: «Хуже не придумаешь. Забыли о чести»

Стефан Решко удивлен, что киевляне плохо выступают в ЛЕ

Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Футбол | 27 ноября 2024, 19:08 15
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой

Забарный может зимой стать игроком «королевского клуба»

Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Бокс | 27.11.2024, 07:37
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 27.11.2024, 06:23
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Футбол | 27.11.2024, 15:01
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Зате Шахтар тепер зі Штутгартом помінялися місцями і Шахтар вже 26й, а Штутгарт став 27м.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
продались сербам, інакше то не поясниш. програючи 2:1 за весь другий тайм жодного удару в ствір від німців. от як це назвати?
так само як і Жирона, якісь обидва продажні матчі
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 10
Футбол
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
26.11.2024, 07:47 2
Бокс
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 22:23 39
Футбол
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
26.11.2024, 06:51 7
Бокс
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 3
Футбол
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем