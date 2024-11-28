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Лига Чемпионов
Црвена Звезда
27.11.2024 19:45 – FT 5 : 1
Штутгарт
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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 03:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:37
47
0

Црвена Звезда – Штутгарт – 5:1. Сенсация в Лиге чемпионов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25

28 ноября 2024, 03:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:37
47
0
Црвена Звезда – Штутгарт – 5:1. Сенсация в Лиге чемпионов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Црвена Звезда и Штутгарт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе имени Райко Митич в Белаграде. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Црвена Звезда (Сербия) – Штутгарт (Германия) – 5:1

Голы: Силас, 12, Крунич, 31, Иванич, 65, Радонич, 69, 88 – Демирович, 5

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Радоньич (Црвена Звезда).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Радоньич (Црвена Звезда).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Мирко Иванич (Црвена Звезда).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Раде Крунич (Црвена Звезда).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Силла Вамангитука (Црвена Звезда).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Штутгарт).
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Црвена Звезда Штутгарт Силас Мирко Иванич Лига чемпионов Раде Крунич Эрмедин Демирович Неманья Радонич видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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