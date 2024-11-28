27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Црвена Звезда и Штутгарт.

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Поединок прошел на стадионе имени Райко Митич в Белаграде. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Црвена Звезда (Сербия) – Штутгарт (Германия) – 5:1

Голы: Силас, 12, Крунич, 31, Иванич, 65, Радонич, 69, 88 – Демирович, 5

Видеообзор матча: