27.11.2024 19:45 – FT 5 : 1
Лига чемпионов28 ноября 2024, 03:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:37
47
0
Црвена Звезда – Штутгарт – 5:1. Сенсация в Лиге чемпионов. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25
28 ноября 2024, 03:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:37
47
0
27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Црвена Звезда и Штутгарт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе имени Райко Митич в Белаграде. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября
Црвена Звезда (Сербия) – Штутгарт (Германия) – 5:1
Голы: Силас, 12, Крунич, 31, Иванич, 65, Радонич, 69, 88 – Демирович, 5
Видеообзор матча:
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Радоньич (Црвена Звезда).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Радоньич (Црвена Звезда).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Мирко Иванич (Црвена Звезда).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Раде Крунич (Црвена Звезда).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Силла Вамангитука (Црвена Звезда).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Штутгарт).
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