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  4. Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Монако – Бенфика
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 20:51 |
240
1

Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Монако – Бенфика

Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 27 ноября в 22:00

27 ноября 2024, 20:51 |
240
1
Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Монако – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

27 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.

Поединок пройдет на Стадионе Луи Ⅱ в Монако. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Анатолий Трубин начнет матч с первых минут.

Ади Хюттер (наставник монегасков) и Бруну Лаже (коуч португальцев) объявили стартовые составы.

После четырех туров у Монако есть 10 очков, у Бенфики – 6 очков. Они занимают 6-е и 22-е место соответственно.

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Бенфика Монако Лига чемпионов Анатолий Трубин Бруну Лаже Ади Хюттер стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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