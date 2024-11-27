Лига чемпионов27 ноября 2024, 20:51 |
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Трубин на месте. Известны стартовые составы на матч Монако – Бенфика
Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 27 ноября в 22:00
27 ноября 2024, 20:51 |
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27 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.
Поединок пройдет на Стадионе Луи Ⅱ в Монако. Время начала встречи – 22:00 по Киеву. Анатолий Трубин начнет матч с первых минут.
Ади Хюттер (наставник монегасков) и Бруну Лаже (коуч португальцев) объявили стартовые составы.
После четырех туров у Монако есть 10 очков, у Бенфики – 6 очков. Они занимают 6-е и 22-е место соответственно.
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