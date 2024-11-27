ФОТО. Момент для Ливерпуля: пересек ли мяч линию? Обнародован четкий кадр
Рауль Асенсио из Реала едва не оформил автогол, но успел вовремя спасти команду
27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.
Коллективы играют в Англии на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 4-й минуте поединка мерсисайдцы были близки к тому, чтобы выйти вперед.
Дарвин Нуньес пробил с острого угла по воротам Тибо Куртуа. Бельгиец отбил, но сразу после этого Рауль Асенсио чуть было не дал мячу закатиться за линию ворот (видео момента в Telegram). Центрбек спас королевский клуб в последний момент.
ФОТО. Момент для Ливерпуля: пересек ли мяч линию? Обнародован четкий кадр
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