27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.

Коллективы играют в Англии на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 4-й минуте поединка мерсисайдцы были близки к тому, чтобы выйти вперед.

Дарвин Нуньес пробил с острого угла по воротам Тибо Куртуа. Бельгиец отбил, но сразу после этого Рауль Асенсио чуть было не дал мячу закатиться за линию ворот (видео момента в Telegram). Центрбек спас королевский клуб в последний момент.

ФОТО. Момент для Ливерпуля: пересек ли мяч линию? Обнародован четкий кадр