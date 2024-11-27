Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Момент для Ливерпуля: пересек ли мяч линию? Обнародован четкий кадр
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 22:27 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:37
2520
0

ФОТО. Момент для Ливерпуля: пересек ли мяч линию? Обнародован четкий кадр

Рауль Асенсио из Реала едва не оформил автогол, но успел вовремя спасти команду

27 ноября 2024, 22:27 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:37
2520
0
ФОТО. Момент для Ливерпуля: пересек ли мяч линию? Обнародован четкий кадр
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.

Коллективы играют в Англии на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 4-й минуте поединка мерсисайдцы были близки к тому, чтобы выйти вперед.

Дарвин Нуньес пробил с острого угла по воротам Тибо Куртуа. Бельгиец отбил, но сразу после этого Рауль Асенсио чуть было не дал мячу закатиться за линию ворот (видео момента в Telegram). Центрбек спас королевский клуб в последний момент.

ФОТО. Момент для Ливерпуля: пересек ли мяч линию? Обнародован четкий кадр

По теме:
ВИДЕО. И все же 2:0! Как Гакпо оформил Реалу еще один гол на Энфилде
ВИДЕО. Салах вслед за Мбаппе также не сумел забить с пенальти в суперматче
ВИДЕО. Шахтер на решающие минуты матча с ПСВ в ЛЧ остался в меньшинстве
фото Тибо Куртуа Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Дарвин Нуньес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Футбол | 27 ноября 2024, 12:31 1
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять

ФСК «Мариуполь» не явился на матч против «Кремня»

Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Футбол | 26 ноября 2024, 23:39 36
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер

Артем Степанов вышел на поле в поединке против РБ Зальцбург на 73-й минуте

УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Бокс | 27.11.2024, 08:24
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Алексей БЕЛИК: «Не продемонстрировали наш стиль, но получили результат»
Футбол | 27.11.2024, 22:47
Алексей БЕЛИК: «Не продемонстрировали наш стиль, но получили результат»
Алексей БЕЛИК: «Не продемонстрировали наш стиль, но получили результат»
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 27.11.2024, 19:00
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
26.11.2024, 07:47 2
Бокс
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
25.11.2024, 20:01 30
Футбол
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 11
Футбол
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
25.11.2024, 18:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем