24 ноября прошел матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами «Наполи» и «Рома». Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Бывший игрок миланского «Интера», туринского «Ювентуса» и ряда других клубов Эрнанес после поединка опубликовал видео с моментом украинского форварда «волков» Артема Довбика, когда тот головой попал в перекладину ворот соперника. На видео бразилец объясняет фанатам, как надо было пробить головой в том эпизоде.

ВИДЕО. Экс-игрок Ювентуса показал Довбику, как надо бить головой