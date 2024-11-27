ВИДЕО. Экс-игрок Ювентуса показал Довбику, как надо бить головой
Эрнанес вспомнил момент украинского форварда «Ромы» в матче против «Наполи»
24 ноября прошел матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами «Наполи» и «Рома». Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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Бывший игрок миланского «Интера», туринского «Ювентуса» и ряда других клубов Эрнанес после поединка опубликовал видео с моментом украинского форварда «волков» Артема Довбика, когда тот головой попал в перекладину ворот соперника. На видео бразилец объясняет фанатам, как надо было пробить головой в том эпизоде.
ВИДЕО. Экс-игрок Ювентуса показал Довбику, как надо бить головой
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