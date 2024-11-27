Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Экс-игрок Ювентуса показал Довбику, как надо бить головой
Италия
27 ноября 2024, 12:01 |
639
0

ВИДЕО. Экс-игрок Ювентуса показал Довбику, как надо бить головой

Эрнанес вспомнил момент украинского форварда «Ромы» в матче против «Наполи»

27 ноября 2024, 12:01 |
639
0
ВИДЕО. Экс-игрок Ювентуса показал Довбику, как надо бить головой
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября прошел матч 13-го тура Серии А 2024/25 между командами «Наполи» и «Рома». Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Бывший игрок миланского «Интера», туринского «Ювентуса» и ряда других клубов Эрнанес после поединка опубликовал видео с моментом украинского форварда «волков» Артема Довбика, когда тот головой попал в перекладину ворот соперника. На видео бразилец объясняет фанатам, как надо было пробить головой в том эпизоде.

ВИДЕО. Экс-игрок Ювентуса показал Довбику, как надо бить головой

По теме:
«Это тревожный сигнал». В Италии обеспокоены формой Довбика
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
Бывший игрок Ромы Петруцци: «Я в восторге от Довбика»
Эрнанес Рома Рим Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Наполи - Рома видео
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Третяк – ещё один повод смотреть УПЛ
Футбол | 27 ноября 2024, 08:05 5
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Третяк – ещё один повод смотреть УПЛ
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Третяк – ещё один повод смотреть УПЛ

Сегодня знакомимся с очаровательной ведущей УПЛ ТБ

Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Футбол | 26 ноября 2024, 23:59 24
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча

Дубль оформил Холанд, но в конце матча команда Гвардиолы упустила победу

Большой шок для Гвардиолы, дебют Степанова, Маскерано стал тренером Месси
Футбол | 27.11.2024, 11:39
Большой шок для Гвардиолы, дебют Степанова, Маскерано стал тренером Месси
Большой шок для Гвардиолы, дебют Степанова, Маскерано стал тренером Месси
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Бокс | 27.11.2024, 08:24
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Сыграл 25 минут. Стала известна оценка украинца за матч Лиги чемпионов
Футбол | 26.11.2024, 22:15
Сыграл 25 минут. Стала известна оценка украинца за матч Лиги чемпионов
Сыграл 25 минут. Стала известна оценка украинца за матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 10
Футбол
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
25.11.2024, 08:53 8
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 1
Футбол
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
25.11.2024, 18:45
Бокс
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
26.11.2024, 06:51 5
Бокс
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
26.11.2024, 08:56 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем