Ливерпуль – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25
27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.
Коллективы играют в Англии на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота гостей защищает Тибо Куртуа.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября
Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Ливерпуль – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Невеста Криштиану Роналду делится новогодним настроением
Забарный может зимой стать игроком «королевского клуба»