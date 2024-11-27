Ливерпуль – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.

Коллективы играют в Англии на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота гостей защищает Тибо Куртуа.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

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Ливерпуль – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция