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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 00:45 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:48
335
1

Определен сильнейший победитель ЛЧ в XXI веке. Реал – 5-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получила «Барселона» 2009 года

28 ноября 2024, 00:45 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:48
335
1
Определен сильнейший победитель ЛЧ в XXI веке. Реал – 5-й. Кто лидер?
GOAL

Известный портал GOAL обнародовал рейтинг сильнейших команд, которые побеждали в Лиге чемпионов в XXI веке.

Лидером рейтинга является «Барселона» Жузепа Гвариолы 2009 года, которая тогда кроме Лиги чемпионов выиграла требл. Второе место у «Баварии» 2020, которую тренировал Ганс-Дитер Флик. Бронза рейтинга у «Барселоны» 2011.

Четвертая позиция рейтинга у «Барселоны» 2015, а «Реал» Мадрид, который выиграл киевский финал ЛЧ в 2018 – пятый.

Самым слабым победителем Лиги чемпионов признан лондонский «Челси» 2012 года.

Ранее популярное интернет-издание GOAL обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов каталонской «Барселоны» в XXI веке.

Топ-25 лучших победителей Лиги чемпионов в XXI веке

  1. Барселона 2009
  2. Бавария 2020
  3. Барселона 2011
  4. Барселона 2015
  5. Реал Мадрид 2018
  6. Бавария 2013
  7. Реал Мадрид 2014
  8. Реал Мадрид 2017
  9. Барселона 2006
  10. Реал Мадрид 2002
  11. Манчестер Сити 2023
  12. Милан 2007
  13. Реал Мадрид 2024
  14. Реал Мадрид 2022
  15. Манчестер Юнайтед 2008
  16. Бавария 2001
  17. Реал 2000
  18. Ливерпуль 2019
  19. Челси 2021
  20. Порту 2004
  21. Ливерпуль 2005
  22. Интер 2010
  23. Милан 2003
  24. Реал Мадрид 2016
  25. Челси 2012
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Дмитро Олійник Источник: Goal.com
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Goldstein
А вони шо грали між собою щоб це дізнатись?
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