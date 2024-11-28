Определен сильнейший победитель ЛЧ в XXI веке. Реал – 5-й. Кто лидер?
Наибольшее признание получила «Барселона» 2009 года
Известный портал GOAL обнародовал рейтинг сильнейших команд, которые побеждали в Лиге чемпионов в XXI веке.
Лидером рейтинга является «Барселона» Жузепа Гвариолы 2009 года, которая тогда кроме Лиги чемпионов выиграла требл. Второе место у «Баварии» 2020, которую тренировал Ганс-Дитер Флик. Бронза рейтинга у «Барселоны» 2011.
Четвертая позиция рейтинга у «Барселоны» 2015, а «Реал» Мадрид, который выиграл киевский финал ЛЧ в 2018 – пятый.
Самым слабым победителем Лиги чемпионов признан лондонский «Челси» 2012 года.
Ранее популярное интернет-издание GOAL обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов каталонской «Барселоны» в XXI веке.
Топ-25 лучших победителей Лиги чемпионов в XXI веке
- Барселона 2009
- Бавария 2020
- Барселона 2011
- Барселона 2015
- Реал Мадрид 2018
- Бавария 2013
- Реал Мадрид 2014
- Реал Мадрид 2017
- Барселона 2006
- Реал Мадрид 2002
- Манчестер Сити 2023
- Милан 2007
- Реал Мадрид 2024
- Реал Мадрид 2022
- Манчестер Юнайтед 2008
- Бавария 2001
- Реал 2000
- Ливерпуль 2019
- Челси 2021
- Порту 2004
- Ливерпуль 2005
- Интер 2010
- Милан 2003
- Реал Мадрид 2016
- Челси 2012
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