Определен сильнейший победитель ЛЧ в XXI веке. Реал – 5-й. Кто лидер?

Известный портал GOAL обнародовал рейтинг сильнейших команд, которые побеждали в Лиге чемпионов в XXI веке.

Лидером рейтинга является «Барселона» Жузепа Гвариолы 2009 года, которая тогда кроме Лиги чемпионов выиграла требл. Второе место у «Баварии» 2020, которую тренировал Ганс-Дитер Флик. Бронза рейтинга у «Барселоны» 2011.

Четвертая позиция рейтинга у «Барселоны» 2015, а «Реал» Мадрид, который выиграл киевский финал ЛЧ в 2018 – пятый.

Самым слабым победителем Лиги чемпионов признан лондонский «Челси» 2012 года.

Ранее популярное интернет-издание GOAL обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов каталонской «Барселоны» в XXI веке.

Топ-25 лучших победителей Лиги чемпионов в XXI веке