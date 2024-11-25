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  4. Неймар даже не в топ-5. Названы 25 лучших игроков Барселоны в ХХІ в.
Испания
25 ноября 2024, 22:44 | Обновлено 26 ноября 2024, 01:22
1186
2

Неймар даже не в топ-5. Названы 25 лучших игроков Барселоны в ХХІ в.

Признание получил Лионель Месси

25 ноября 2024, 22:44 | Обновлено 26 ноября 2024, 01:22
1186
2
Неймар даже не в топ-5. Названы 25 лучших игроков Барселоны в ХХІ в.
Goal.com

Популярное интернет-издание Goal.com обнародовало рейтинг из 25 лучших футболистов каталонской «Барселоны» в ХХІ веке.

Тройку топа открыл легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста. В составе «блауграны» он провел 674 матча, отметившись 192 результативными действиями и выиграв 32 трофея за 16 лет в первой команде.

На втором месте расположился другой легендарный хавбек сборной Испании – Хави. Уже экс-тренер команды во время карьеры игрока провел в первой команде «Барсы» 17 лет, отыграв аж 767 поединков. В них он сделал 85+184 по системе гол + пас, но выиграл меньше трофеев – 25.

Лучшим игроком «Барселоны» в XXI веке ожидаемо признали аргентинского форварда Лионеля Месси, который отдал клубу 16 лет профессиональной карьеры и выиграл в его составе 6 «Золотых мячей». Его статистика впечатляет: 672 гола и 303 ассиста в 778 матчах – никто не забивал больше, не отдал больше и не играл больше в истории каталонской команды.

Интересно, что бразилец Неймар, который в свое время влюбил в себя болельщиков «сине-гранатовых», не попал даже в пятерку топа – он занял лишь 10-е место.

Топ-25 лучших футболистов «Барселоны» в XXI веке:

  • 1. Лионель Месси (Аргентина)
  • 2. Хави (Испания)
  • 3. Андрес Иньеста (Испания)
  • 4. Луис Суарес (Уругвай)
  • 5. Роналдиньо (Бразилия)
  • 6. Серхио Бускетс (Испания)
  • 7. Карлес Пуйоль (Испания)
  • 8. Дани Алвес (Бразилия)
  • 9. Жерар Пике (Испания)
  • 10. Неймар (Бразилия)
  • 11. Самюэль Это'О (Камерун)
  • 12. Ривалдо (Бразилия)
  • 13. Жорди Альба (Испания)
  • 14. Хавьер Маскерано (Аргентина)
  • 15. Педро (Испания)
  • 16. Марк-Андре тер Штеген (Германия)
  • 17. Луис Энрике (Испания)
  • 18. Деку (Португалия)
  • 19. Виктор Вальдес (Испания)
  • 20. Педри (Испания)
  • 21. Рафа Маркес (Мексика)
  • 22. Патрик Клюйверт (Нидерланды)
  • 23. Роберт Левандовски (Польша)
  • 24. Иван Ракитич (Хорватия)
  • 25. Эрик Абидаль (Франция)
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Лионель Месси Хави Андрес Иньеста Луис Суарес Роналдиньо Серхио Бускетс Карлес Пуйоль Дани Алвес Жерар Пике Неймар Самюэль Это'о Ривалдо Жорди Альба Хавьер Маскерано Педро Родригес Марк-Андре тер Штеген Луис Энрике Деку Виктор Вальдес Педри Рафаэль Маркес (футболист) Роберт Левандовски Иван Ракитич Эрик Абидаль Барселона лучший игрок рейтинг Goal.com Патрик Клюйверт
Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
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