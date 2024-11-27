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27 ноября 2024, 11:19 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:38
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ВИДЕО. Какой настрой? Динамо U-19 сыграет с 2 Коррику в Юношеской лиге УЕФА

Первый матч третьего раунда начнется в 14:00 по Киеву

27 ноября 2024, 11:19 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:38
550
0
ВИДЕО. Какой настрой? Динамо U-19 сыграет с 2 Коррику в Юношеской лиге УЕФА
ФК Динамо Киев

В среду, 27 ноября, состоится первый поединок между командами «Динамо U-19» и «2 Коррика U-19» в рамках третьего раунда Юношеской лиги УЕФА. Матч пройдет в городе Сталева Воля (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Игоря Костюка в прошлом раунде одолели сверстников из клуба «Марибор». Дома киевляне расписали мировую (1:1), однако на выезде без проблем разобрались с соперником – 3:1. Во втором матче дублем отличился Матвей Пономаренко, а также забил Богдан Редушко.

Клуб из Косово начал свой путь в Юношеской лиге с первого раунда. В 1/4 финала команда дважды со счетом 2:1 обыграла клуб «Билис-19» из Албании. В следующем этапе коллектив «2 Коррику U-19» не испытал проблем в матчах с «ЮК Дублин U-19». Общий счет по сумме двух встреч – 5:2.

ВИДЕО. Динамо U-19 готовится к матчу. Денис Дикий – о настрое команды

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Юношеская лига УЕФА Динамо Киев U-19 2 Коррику Динамо Киев Игорь Костюк Матвей Пономаренко Богдан Редушко видео
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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