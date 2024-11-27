ВИДЕО. Какой настрой? Динамо U-19 сыграет с 2 Коррику в Юношеской лиге УЕФА

В среду, 27 ноября, состоится первый поединок между командами «Динамо U-19» и «2 Коррика U-19» в рамках третьего раунда Юношеской лиги УЕФА. Матч пройдет в городе Сталева Воля (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

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Подопечные Игоря Костюка в прошлом раунде одолели сверстников из клуба «Марибор». Дома киевляне расписали мировую (1:1), однако на выезде без проблем разобрались с соперником – 3:1. Во втором матче дублем отличился Матвей Пономаренко, а также забил Богдан Редушко.

Клуб из Косово начал свой путь в Юношеской лиге с первого раунда. В 1/4 финала команда дважды со счетом 2:1 обыграла клуб «Билис-19» из Албании. В следующем этапе коллектив «2 Коррику U-19» не испытал проблем в матчах с «ЮК Дублин U-19». Общий счет по сумме двух встреч – 5:2.

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