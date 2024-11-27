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Лига Европы
27 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:32
1453
1

Легенда Динамо – о выступлениях в ЛЕ: «Хуже не придумаешь. Забыли о чести»

Стефан Решко удивлен, что киевляне плохо выступают в ЛЕ

27 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:32
1453
1
Легенда Динамо – о выступлениях в ЛЕ: «Хуже не придумаешь. Забыли о чести»
ФК Динамо

Легендарный защитник киевского «Динамо» Стефан Решко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от поединка подопечных Александра Шовковского в групповом раунде Лиги Европы по футболу – с «Викторией» из чешского города Пльзень.

«Меня очень беспокоит провальное выступление в текущем сезоне динамовцев на международной арене. Если откровенно, то был убежден, что в предыдущем туре – с «Ференцварошем», киевляне приложат усилия, чтобы прервать полосу неудач, возьмут верх и сделают подарок не только болельщикам, но и себе и ветеранам «Динамо», которые в 1975 году в Базеле в финале Кубка обладателей кубков победили именно венгерского гранда – 3:0. Но подопечные Александра Шовковского умудрились проиграть – 0:4, хуже и не придумаешь.

Сейчас мне стыдно смотреть на турнирную таблицу Лиги Европы, где динамовцы уверенно занимают последнее место, проиграв все матчи, ни разу не поразив ворота соперников, а в свои пропустив аж десять мячей.

Создается впечатление, что динамовская молодежь просто не осознает, честь какого прославленного клуба она защищает. Где же ваша максимальная настроенность, спортивная злость? Я очень надеюсь, что в «Динамо» уже проведена работа над ошибками, хватит быть мальчиками для битья. Чешская «Виктория» – амбициозная команда, но не из топовых, поэтому киевлянам надо приложить усилия, чтобы, наконец, начать наверстывать упущенное.

Поединок «Динамо» – «Виктория» в немецком Гамбурге 28 ноября будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Луишем Годинью.

Ранее голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился мыслями о матче Лиги Европы против «Виктории».

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Динамо Киев Лига Европы Виктория Пльзень Георгий Бущан Динамо - Виктория Пльзень Стефан Решко инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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MIRRA
Головне туди кваліфікуватися - заробити бабла на ставки в казино Монако.... А що потім там їх гвалтують навіть мадярські колгоспники, - то вже другорядне...
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