Легенда Динамо – о выступлениях в ЛЕ: «Хуже не придумаешь. Забыли о чести»

Легендарный защитник киевского «Динамо» Стефан Решко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от поединка подопечных Александра Шовковского в групповом раунде Лиги Европы по футболу – с «Викторией» из чешского города Пльзень.

«Меня очень беспокоит провальное выступление в текущем сезоне динамовцев на международной арене. Если откровенно, то был убежден, что в предыдущем туре – с «Ференцварошем», киевляне приложат усилия, чтобы прервать полосу неудач, возьмут верх и сделают подарок не только болельщикам, но и себе и ветеранам «Динамо», которые в 1975 году в Базеле в финале Кубка обладателей кубков победили именно венгерского гранда – 3:0. Но подопечные Александра Шовковского умудрились проиграть – 0:4, хуже и не придумаешь.

Сейчас мне стыдно смотреть на турнирную таблицу Лиги Европы, где динамовцы уверенно занимают последнее место, проиграв все матчи, ни разу не поразив ворота соперников, а в свои пропустив аж десять мячей.

Создается впечатление, что динамовская молодежь просто не осознает, честь какого прославленного клуба она защищает. Где же ваша максимальная настроенность, спортивная злость? Я очень надеюсь, что в «Динамо» уже проведена работа над ошибками, хватит быть мальчиками для битья. Чешская «Виктория» – амбициозная команда, но не из топовых, поэтому киевлянам надо приложить усилия, чтобы, наконец, начать наверстывать упущенное.

Поединок «Динамо» – «Виктория» в немецком Гамбурге 28 ноября будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Луишем Годинью.

Ранее голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился мыслями о матче Лиги Европы против «Виктории».