Георгий БУЩАН: «Не могу никого отметить в составе Виктории»
Голкипер киевлян поделился мыслями о матче Лиги Европы
Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился мыслями о матче 5-го тура Лиги Европы против «Виктории».
– Кого бы вы могли выделить в составе вашего завтрашнего соперника?
– Не могу никого отметить, ведь «Виктория Пльзень» сильна командной игрой.
– Вы – один из самых опытных игроков команды, чувствуете ли дополнительную ответственность за результат в важных матчах?
– У меня есть ответственность перед каждой игрой, и я не делю матчи Лиги Европы или чемпионата Украины.
– Какое впечатление у вас от Гамбурга, как места, где вы проводите свои домашние матчи?
– Здесь хороший стадион, но хотелось бы на нем больше поддержки. Спасибо Гамбургу за теплый прием нашей команды.
Матч между «Динамо» Киев и «Викторией» Пльзень состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву.
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