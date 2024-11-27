Георгий БУЩАН: «Не могу никого отметить в составе Виктории»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился мыслями о матче 5-го тура Лиги Европы против «Виктории».

– Кого бы вы могли выделить в составе вашего завтрашнего соперника?

– Не могу никого отметить, ведь «Виктория Пльзень» сильна командной игрой.

– Вы – один из самых опытных игроков команды, чувствуете ли дополнительную ответственность за результат в важных матчах?

– У меня есть ответственность перед каждой игрой, и я не делю матчи Лиги Европы или чемпионата Украины.

– Какое впечатление у вас от Гамбурга, как места, где вы проводите свои домашние матчи?

– Здесь хороший стадион, но хотелось бы на нем больше поддержки. Спасибо Гамбургу за теплый прием нашей команды.

Матч между «Динамо» Киев и «Викторией» Пльзень состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву.