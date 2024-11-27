Три от Пономаренко. Динамо U-19 убедительно разбило 2 Коррику в ЮЛУ

27 ноября в Сталевой Воле (Польша) команда U-19 киевского «Динамо» провела первый матч 3-го раунда «Пути чемпионов» розыгрыша Юношеской лиги УЕФА, в котором встретилась с косовским коллективом «2 Коррику» из Приштины.

Вначале поединка гости с Балкан оказывали молодым динамовцам серьезное сопротивление и эпизодами играли с ними на равных. Это обещало напряженное соперничество, но, как оказалось, футболистов «2 Коррику» U-19 надолго не хватило. На 27-й минуте усилиями Осипенко подопечные Игоря Костюка добились желаемого перевеса в счете. 1:0 Вскоре же с передачи того же Осипенко гол забил Пономаренко. 2:0.

Получив запас прочности, молодые динамовцы стали действовать увереннее и максимально раскрепощенно. В общем, действовали, как говорится, в свое удовольствие, и в итоге добились крупной победы. После перерыва Пономаренко забил еще два гола и оформил хет-трик. 4:0.

А уже в компенсированное время игры эффектную точку поставил Андрейко, которому удался удар с линии штрафной косоваров точно в дальний угол.

5:0 – «Динамо» U-19 максимально приблизилось к путевке в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. 11 декабря команды проведут в Приштине повторный поединок.

Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов

Динамо U-19 – 2 Коррику U-19 – 5:0

Осипенко, 27, Пономаренко, 32, 58, 73 пенальти, Андрейко, 90+4

Осипенко, 55, Ищенко, 77, Коробов, 90 - Бериша, 20, Жуби, 90.

Динамо U-19: Суркис, Захарченко, Сизонюк, Кремчанин (Шевченко, 76), Пономаренко (Лобко, 80), Коробов, Ищенко (Озимай, 80), Дикий, Саленко (Пеикришвили, 70), Андрейко, Осипенко (Белый, 76).

2 Коррику U-19: Бугуевци, Сила, Гаволли (Алияй, 83), Абдуллаху (Мехмети, 46), Яшаница (Шала, 64), Жуби, Бериша (Исуфи, 64), Хайруллаху, Ахмети, Македончи, Тачи (Мифтари, 46).

Стадион: Stal Stalowa Wola Stadium (Сталева Воля, Польша)

ДИНАМО U-19 – 2 КОРРИКУ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА