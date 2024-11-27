Три от Пономаренко. Динамо U-19 убедительно разбило 2 Коррику в ЮЛУ
Команда Игоря Костюка сделала серьезную заявку на путевку в 1/16 финала турнира
27 ноября в Сталевой Воле (Польша) команда U-19 киевского «Динамо» провела первый матч 3-го раунда «Пути чемпионов» розыгрыша Юношеской лиги УЕФА, в котором встретилась с косовским коллективом «2 Коррику» из Приштины.
Вначале поединка гости с Балкан оказывали молодым динамовцам серьезное сопротивление и эпизодами играли с ними на равных. Это обещало напряженное соперничество, но, как оказалось, футболистов «2 Коррику» U-19 надолго не хватило. На 27-й минуте усилиями Осипенко подопечные Игоря Костюка добились желаемого перевеса в счете. 1:0 Вскоре же с передачи того же Осипенко гол забил Пономаренко. 2:0.
Получив запас прочности, молодые динамовцы стали действовать увереннее и максимально раскрепощенно. В общем, действовали, как говорится, в свое удовольствие, и в итоге добились крупной победы. После перерыва Пономаренко забил еще два гола и оформил хет-трик. 4:0.
А уже в компенсированное время игры эффектную точку поставил Андрейко, которому удался удар с линии штрафной косоваров точно в дальний угол.
5:0 – «Динамо» U-19 максимально приблизилось к путевке в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. 11 декабря команды проведут в Приштине повторный поединок.
Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов
Динамо U-19 – 2 Коррику U-19 – 5:0
Осипенко, 27, Пономаренко, 32, 58, 73 пенальти, Андрейко, 90+4
Осипенко, 55, Ищенко, 77, Коробов, 90 - Бериша, 20, Жуби, 90.
Динамо U-19: Суркис, Захарченко, Сизонюк, Кремчанин (Шевченко, 76), Пономаренко (Лобко, 80), Коробов, Ищенко (Озимай, 80), Дикий, Саленко (Пеикришвили, 70), Андрейко, Осипенко (Белый, 76).
2 Коррику U-19: Бугуевци, Сила, Гаволли (Алияй, 83), Абдуллаху (Мехмети, 46), Яшаница (Шала, 64), Жуби, Бериша (Исуфи, 64), Хайруллаху, Ахмети, Македончи, Тачи (Мифтари, 46).
Стадион: Stal Stalowa Wola Stadium (Сталева Воля, Польша)
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Певно він позашлюбний син когось з адмінів, що його тут не банять)))
Але як то кажуть, всяких треба
З перемогою!
надо пораньше подпускать молодых, кейс Забарного тому пример
Вони ж з косоварами грали у формі кольорів країни-агресора. І емблема тих самих кольорів. Це ж треба такому, молодіжка "Динамо" вийшла грати у біло-синіх кольорах. Тепер залишилось тільки, щоб це побачили пропагандисти з боліт та почали звідти верещати, що І. Суркіс та його футбольний клуб підтримують агресію проти України.