Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три от Пономаренко. Динамо U-19 убедительно разбило 2 Коррику в ЮЛУ
Молодежные турниры
27 ноября 2024, 15:58 | Обновлено 27 ноября 2024, 16:37
2655
20

Три от Пономаренко. Динамо U-19 убедительно разбило 2 Коррику в ЮЛУ

Команда Игоря Костюка сделала серьезную заявку на путевку в 1/16 финала турнира

27 ноября 2024, 15:58 | Обновлено 27 ноября 2024, 16:37
2655
20
Три от Пономаренко. Динамо U-19 убедительно разбило 2 Коррику в ЮЛУ
ФК Динамо Киев

27 ноября в Сталевой Воле (Польша) команда U-19 киевского «Динамо» провела первый матч 3-го раунда «Пути чемпионов» розыгрыша Юношеской лиги УЕФА, в котором встретилась с косовским коллективом «2 Коррику» из Приштины.

Вначале поединка гости с Балкан оказывали молодым динамовцам серьезное сопротивление и эпизодами играли с ними на равных. Это обещало напряженное соперничество, но, как оказалось, футболистов «2 Коррику» U-19 надолго не хватило. На 27-й минуте усилиями Осипенко подопечные Игоря Костюка добились желаемого перевеса в счете. 1:0 Вскоре же с передачи того же Осипенко гол забил Пономаренко. 2:0.

Получив запас прочности, молодые динамовцы стали действовать увереннее и максимально раскрепощенно. В общем, действовали, как говорится, в свое удовольствие, и в итоге добились крупной победы. После перерыва Пономаренко забил еще два гола и оформил хет-трик. 4:0.

А уже в компенсированное время игры эффектную точку поставил Андрейко, которому удался удар с линии штрафной косоваров точно в дальний угол.

5:0 – «Динамо» U-19 максимально приблизилось к путевке в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. 11 декабря команды проведут в Приштине повторный поединок.

Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов

Динамо U-19 – 2 Коррику U-19 – 5:0

Осипенко, 27, Пономаренко, 32, 58, 73 пенальти, Андрейко, 90+4

Осипенко, 55, Ищенко, 77, Коробов, 90 - Бериша, 20, Жуби, 90.

Динамо U-19: Суркис, Захарченко, Сизонюк, Кремчанин (Шевченко, 76), Пономаренко (Лобко, 80), Коробов, Ищенко (Озимай, 80), Дикий, Саленко (Пеикришвили, 70), Андрейко, Осипенко (Белый, 76).

2 Коррику U-19: Бугуевци, Сила, Гаволли (Алияй, 83), Абдуллаху (Мехмети, 46), Яшаница (Шала, 64), Жуби, Бериша (Исуфи, 64), Хайруллаху, Ахмети, Македончи, Тачи (Мифтари, 46).

Стадион: Stal Stalowa Wola Stadium (Сталева Воля, Польша)

ДИНАМО U-19 – 2 КОРРИКУ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Динамо U-19 – 2 Коррику U-19 – 5:0. Хет-трик от Пономаренко. Видео голов
Пришлось перетерпеть. Шахтер U-19 сыграл вничью с ПСВ
Кобе – Централ Кост Маринерс – 3:2. Два автогола в матче. Видео голов
Юношеская лига УЕФА Динамо Киев U-19 2 Коррику отчеты видео голов и обзор
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
Футбол | 27 ноября 2024, 13:41 11
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК

Ранее Роман Кадемин заявил, что воевать за коррупционеров не собирается.

Хаби Алонсо отреагировал на дебют Степанова за Байер в Лиге чемпионов
Футбол | 27 ноября 2024, 08:01 1
Хаби Алонсо отреагировал на дебют Степанова за Байер в Лиге чемпионов
Хаби Алонсо отреагировал на дебют Степанова за Байер в Лиге чемпионов

27 ноября леверкузенская команда одолела РБ Зальцбург 5:0, Артем вышел на 73-й минуте

ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
Футбол | 27.11.2024, 04:32
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
Балакина раскритиковали за матч ЛЧ, в котором дебютировал Степанов
Футбол | 27.11.2024, 15:52
Балакина раскритиковали за матч ЛЧ, в котором дебютировал Степанов
Балакина раскритиковали за матч ЛЧ, в котором дебютировал Степанов
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Футбол | 26.11.2024, 17:55
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Ох і плющить шизоїда дмитрика -_Quantum19_, ох і плющить)))
Певно він позашлюбний син когось з адмінів, що його тут не банять)))
Але як то кажуть, всяких треба
Ответить
+5
Андрій Заліщук
Кияни на 99% уже в наступному раунді
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
На початку рівна гра була, а після голу ДК вже повністю перегравали косоварів. Рахунок мав бути більшим, чотири моментами гольових ще змарнували. В першому таймі був момент два в одному, там просто неймовірно двічі підряд воротар косоварів зіграв, в другому той же Кремчанин в порожні не влучив. І ще, що слід відзначити, індивідуально гравці ДК сильніші.насамперед Андрейко, Осипенко, Кремчанин, той же Мотя.
З перемогою!
Ответить
+3
LexХХХ
Пономаренка в основу награвати. Ні, тоді відпустити хлопця в Європу 
Ответить
+2
Перець
вітаю команду з перемогою а Понамаренко в супер формі навіщо був Гереро Динамо 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua81
Пономаренко, Саленко, Осипенко, Кремчанин, Андрейко, Пейкришвили это игроки, которых надо брать на сборы с основой
надо пораньше подпускать молодых, кейс Забарного тому пример
Ответить
+2
serhiy
Молодці !
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Динамо Київ вже можна вітати з виходом в 1/16 Ліги УЄФА.. Чотири - п'ять гравців цієї команди треба взяти на зимові збори основи
Ответить
0
_Quantum19_
Чого почепили фото, де "Динамо" у своїй резервній формі з кольорами національного прапору України?))) Щось приховуєте??))
Вони ж з косоварами грали у формі кольорів країни-агресора. І емблема тих самих кольорів. Це ж треба такому, молодіжка "Динамо" вийшла грати у біло-синіх кольорах. Тепер залишилось тільки, щоб це побачили пропагандисти з боліт та почали звідти верещати, що І. Суркіс та його футбольний клуб підтримують агресію проти України.
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
_Quantum19_
Ответить
-9
_Quantum19_
Ответить
-9
_Quantum19_
Ответить
-9
_Quantum19_
Ответить
-9
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вилле Хейккинен: финский хоккеист открывает для себя красоту Польши
Вилле Хейккинен: финский хоккеист открывает для себя красоту Польши
26.11.2024, 13:13
Хоккей
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
26.11.2024, 23:39 36
Футбол
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
25.11.2024, 19:43 67
Футбол
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
26.11.2024, 15:15 4
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 24
Футбол
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
26.11.2024, 07:47 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем