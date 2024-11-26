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26 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:58
132
0

Динамо U-19 – 2 Коррику U-19. Текстовая трансляция

Следите за текстовой трансляцией поединка Юношеской лиги УЕФА

26 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:58
132
0
Динамо U-19 – 2 Коррику U-19. Текстовая трансляция

В среду, 27 ноября, в Сталевой Воле (Польша) на арене Stal Stalowa Wola Stadium состоится первый поединок 3-го раунда «Пути чемпионов» Юношеской лиги УЕФА 2024/2025, в котором сыграют киевское «Динамо» U-19 и команда «2 Коррику» U-19 из Косово.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Как известно, «Динамо» U-19 во втором раунде «Пути чемпионов» нынешней Юношеской Лиги УЕФА одолело словенский «Марибор» U-19. В Сталевой Воле была зафиксирована результативная ничья 1:1 (гол у «бело-синих» забил Александре Пеикришвили), а в Мариборе победу праздновали киевляне – 3:1 (отличились Богдан Редушко и дубль на свой счет записал Матвей Пономаренко).

Команда «2 Коррику» U-19 из Приштины, в составе которой выступают исключительно косовары под руководством местного специалиста Лабинота Хазири, в нынешнем розыгрыше начала свое выступление с первого раунда. Соперником приштинцев стал представитель Албании – «Билис». Его косовары обыграли и в гостях, и дома с одинаковым счетом 2:1.

В следующем раунде «2 Коррику» U-19 определил сильнейшего в противостоянии с ирландским «UC Дублин», и также одержал две победы – 2:1 (дома) и 3:1 (на выезде).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» U-19 – «2 Коррику» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юношеская лига УЕФА Динамо Киев U-19 2 Коррику текстовая трансляция
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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