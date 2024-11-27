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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 27 ноября 2024, 20:15
852
1

Лунин на замене. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Ливерпулем

Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 27 ноября в 22:00

27 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 27 ноября 2024, 20:15
852
1
Лунин на замене. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

27 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал.

Поединок пройдет на Энфилде в Ливерпуле. Время начала встречи - 22:00 по Киеву. Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карло Анчелотти (коуч мадридцев) объявил стартовый состав.

После четырех туров у Ливерпуля есть 12 очков, у Реала - 6 очка. Они занимают 3-е и 21-е место соответственно.

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Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов Андрей Лунин стартовые составы Арне Слот Карло Анчелотти
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Saar
"Розпочне матч із лави запасних"... я більше скажу, він сьогодняшній матч там і закінче🤣🤣
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