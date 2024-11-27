Лунин на замене. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Ливерпулем

27 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал.

Поединок пройдет на Энфилде в Ливерпуле. Время начала встречи - 22:00 по Киеву. Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.

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Карло Анчелотти (коуч мадридцев) объявил стартовый состав.

После четырех туров у Ливерпуля есть 12 очков, у Реала - 6 очка. Они занимают 3-е и 21-е место соответственно.