Лига чемпионов27 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 27 ноября 2024, 20:15
852
1
Лунин на замене. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Ливерпулем
Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 27 ноября в 22:00
27 ноября 2024, 19:58 | Обновлено 27 ноября 2024, 20:15
852
1
27 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал.
Поединок пройдет на Энфилде в Ливерпуле. Время начала встречи - 22:00 по Киеву. Андрей Лунин начнет матч со скамьи запасных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карло Анчелотти (коуч мадридцев) объявил стартовый состав.
После четырех туров у Ливерпуля есть 12 очков, у Реала - 6 очка. Они занимают 3-е и 21-е место соответственно.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 ноября 2024, 23:39 36
Артем Степанов вышел на поле в поединке против РБ Зальцбург на 73-й минуте
Футбол | 27 ноября 2024, 19:58 0
Джуд Беллингем поддержал француза
Футбол | 27.11.2024, 15:01
Футбол | 27.11.2024, 12:31
Футбол | 27.11.2024, 19:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
"Розпочне матч із лави запасних"... я більше скажу, він сьогодняшній матч там і закінче🤣🤣
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.11.2024, 08:13 10
26.11.2024, 07:47 2
26.11.2024, 08:25 2
26.11.2024, 10:24 28
25.11.2024, 22:23 39
27.11.2024, 08:01 1
27.11.2024, 06:23 2
25.11.2024, 20:01 30