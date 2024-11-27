Усиление в атаку. Арсенал интересуется лидером Аталанты

Итальянский форвард «Аталанты» Матео Ретеги может перейти в «Арсенал», сообщает Fichajes.

По информации источника, «канониры» ищут усиление в атаку. Лондонский клуб видит в Ретеге альтернативу трансферу Виктора Дьекереша. «Аталанта» не хочет продавать своего лидера менее чем за 45 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего форварда в 28 миллионов евро. Договор игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Ретеги провел за «Аталанту» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заинтересован в подписании Беньямина Шешко.