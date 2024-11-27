Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление в атаку. Арсенал интересуется лидером Аталанты
Англия
27 ноября 2024, 22:36 | Обновлено 27 ноября 2024, 23:05
430
0

Усиление в атаку. Арсенал интересуется лидером Аталанты

Матео Ретеги может продолжить карьеру в АПЛ

27 ноября 2024, 22:36 | Обновлено 27 ноября 2024, 23:05
430
0
Усиление в атаку. Арсенал интересуется лидером Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Итальянский форвард «Аталанты» Матео Ретеги может перейти в «Арсенал», сообщает Fichajes.

По информации источника, «канониры» ищут усиление в атаку. Лондонский клуб видит в Ретеге альтернативу трансферу Виктора Дьекереша. «Аталанта» не хочет продавать своего лидера менее чем за 45 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего форварда в 28 миллионов евро. Договор игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Ретеги провел за «Аталанту» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заинтересован в подписании Беньямина Шешко.

По теме:
Гранд из Манчестера включился. Конкурент для Барселоны в борьбе за Хвичу
Новый партнер Мудрика? Челси планирует подписать защитника Кристал Пэлас
Усиление. Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм поборются за бразильского форварда
Матео Ретеги Аталанта Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу Серия A
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Футбол | 26 ноября 2024, 23:59 27
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча

Дубль оформил Холанд, но в конце матча команда Гвардиолы упустила победу

День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 27 ноября 2024, 06:23 2
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов

Лидерство в ЛЧ захватил итальянский Интер с 13 очками из 15

Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Футбол | 27.11.2024, 12:24
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
ВИДЕО. Машина Пушича завелась. Шахтер забил второй гол ПСВ в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2024, 22:43
ВИДЕО. Машина Пушича завелась. Шахтер забил второй гол ПСВ в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Машина Пушича завелась. Шахтер забил второй гол ПСВ в Лиге чемпионов
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Футбол | 27.11.2024, 19:08
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 47
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 11
Футбол
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем