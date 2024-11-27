Украинский Холанд. Что нужно знать об Артеме Степанове

Форвард юношеской сборной Украины 17-летний Артем Степанов дебютировал за первую команду леверкузенского «Байера». Уроженец Волыни вышел на замену в матче Лиги чемпионов против Зальцбурга. «Фармацевты» к тому времени уже решили судьбу поединка и побеждали - 5:0.

Таким образом, Степанов побил несколько рекордов. Стал самым молодым украинцем на уровне Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Чигринскому, сыгравшему на таком уровне в 18 лет. Также стал самым молодым игроком «Байера» на уровне ЛЧ. Предыдущий рекорд принадлежал нынешнему игроку «Арсенала» Каю Хаверцу.

Травмы конкурентов дали шанс Степанову

Лазарет «Байера» заполнен. Леверкузенцы из-за проблем со здоровьем потеряли многих игроков атакующей линии. Прежде всего, речь идет о нигерийском нападающем Викторе Бонифейсе. В текущем сезоне Бундеслиги он уже забил 8 голов. Это силовой нападающий, который по своему профайлу похож на Степанова. У Хаби Алонсо остался только один нападающий – чех Патрик Шик.

Также вне игры находятся вингеры – француз Мартин Терье и марокканец Амин Адли. Плюс атакующий полузащитник немец Йонас Хофманн. В последних матчах «Байер» даже не может собрать игроков на полную заявку.

У наставника команды Хаби Алонсо есть кадровый голод в линии атаки. Когда у тебя выпадают три игрока атакующей линии, то ничего другого не остается, как доверять молодым футболистам. Степанов сейчас лучший форвард юношеской команды. В текущем сезоне на его счету 10 голов за команду U-19. Прошлый сезон также для Артема был результативным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов дебютирует в Лиге чемпионов

В Европе это как-то проще работает, когда основной игрок травмирован, то на его место приглашается футболист из юношеской команды. Молодежь приобщается к работе с первой командой системно. Степанов уже не раз тренировался с основой, как и другой украинский легионер леверкузенцев, вратарь Александр Петренко.

Дебют Степанова за первую команду «Байера» нужно расценивать, как аванс. Вряд ли он готов быть успешным на уровне взрослого футбола. Тренер показывает, что доверяет украинскому нападающему, верит в него, дает шансы. Дальше все зависит исключительно от самого Артема. Ему нужно работать еще больше, чтобы действительно закрепиться во взрослом футболе. Когда начнут возвращаться травмированные игроки, ситуация изменится не в лучшую сторону. Одно дело – аванс и выход на замену, когда судьба поединка уже решена, а другое – выигрывать конкуренцию у игроков национальных сборных. Если говорить объективно, пока Степанов слабее Патрика Шика и Бонифейса. Вингеры Терье и Адли также добавят глубины на позиции форварда.

Когда искусственно игрок попадает во взрослый футбол, то это может иметь серьезные последствия. Например, Тарас Михавко стал основным игроком «Динамо» в текущем сезоне не потому, что он выиграл конкуренцию, а только из-за травм партнеров. Александр Шовковский иногда вообще не имел альтернативы паре Биловар-Михавко. Похоже, Тарас просто не выдержал такого уровня и пока к нему не готов. Желание, не подкрепленное возможностями, может нанести серьезнейший удар по психологии игрока и его уверенности.

«Волынь», «Шахтер», «Бавария», «Байер», сборная Украины

Артем Степанов является уроженцем Луцка. Его отец Роман также был профессиональным футболистом и выступал за «Волынь», «Динамо» Брест, ФК «Львов». В 2018 году завершил профессиональные выступления. Выступал на позиции опорного полузащитника. Особых звезд с неба во время карьеры не хватал.

Артем выступал за «Волынь» с 2013 по 2020 годы. После чего два года пробыл в системе «Шахтера», а когда началась война, оказался в Германии вместе с семьей. Насколько я знаю, семья Степановых не спешила ничего подписывать с донецким клубом, поэтому после начала войны Степанов мог без компенсации покинуть «Шахтер». Тогда сразу трое представителей «горняков» 2007 года, уроженцев Западной Украины, оказались в «Баварии». Стрильчук и Оличенко остались в Мюнхене, а Степанов так и не подписал контракт. В футбольных кругах тогда ходили разговоры, что мюнхенцы подозревали, что Артем старше своего официального возраста.

В Леверкузене дела Артема пошли вверх. Он сразу начал много забивать за команду 17-летних и присоединяться к команде U-19. В этом сезоне играет в Юношеской Лиге УЕФА и даже забил гол в ворота «Милана». С этого сезона он уже стал полноправным игроком юношеской команды. Время от времени приглашался к тренировкам с первой командой. Точно знаю, что интерес к игроку проявляли итальянские и английские клубы. Но украинец решил остаться в Германии и подписал долгосрочный контракт с Леверкузеном. В Германии игрока опекает отец, работающий в клубе водителем.

Степанов является основным форвардом сборной Украины своего возраста. Поэтому два нападающих 2007 года – Богдан Попов и Дмитрий Богданов – вынуждены играть на флангах. Артем принимал участие в квалификации на U-17 и в финальной части турнира. Сначала работал с Владимиром Езерским, а затем с Юрием Морозом. На Евро ничего не показал. Дмитрий Михайленко приглашал Артема в 2006 год на селекционный сбор, но не взял на квалификацию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Май 2024 года. Артем Степанов в составе сборной Украины U-17

Сейчас шансы Степанова вырастут даже, чтобы поехать на молодежный ЧМ и претендовать на молодежную сборную при условии, если будет играть дальше за первую команду «Байера». Уже в следующем созыве может претендовать на молодежную сборную Украины, потому что там фактически остается один Игорь Горбач.

Действительно, главным достоинством Степанова является антропометрия. На фоне своих сверстников он выделяется своей мощью. Артем умеет воспользоваться габаритами, выигрывать силовую борьбу. Особенно на юношеском уровне это приносит результат. Такой украинский аналог Эрлинга Холанда или продолжение линии Артема Довбика.

Где-то можно сравнить Артема с динамовцем Матвеем Пономаренко. Благодаря естественным данным и физической силе он результативен на уровне сверстников. Когда уже нужно играть против взрослых футболистов, силовых достоинств немного мало. Нужно уже немного больше хорошей антропометрии. Матвей пока не может справиться с этой проблемой. Посмотрим, как получится у Артема на взрослом уровне.

Степанов – это классическая девятка. Нападающий, заточенный на завершение и нуждающийся в поддержке полузащитников. Может сыграть в одно касание, на опережение, завершить. Сам по себе он не может создавать для себя моменты. Во взрослом футболе у ​​защитников тоже есть хорошие физические данные и антропометрия.

Главный недостаток Степанова – характер. У него возникали недоразумения с тренерами юношеских сборных Украины. Игрок выражал недовольство заменами. Ставил себя выше других игроков. Всё это портит атмосферу внутри команды. Не исключено, что Степанов не получил вызов в сборную 2006 года не из-за футбольных качеств, а личных.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Возможно, эгоизм для нападающего – хорошая вещь. Вспомните того же Златана Ибрагимовича, который тоже имеет очень непростой характер. Но, благодаря собственной харизме, добился очень многого в футболе. Ответ на этот вопрос даст только дальнейшая карьера Артема. Сложный характер – это не только негатив. Из этого также можно извлечь пользу.

Следует отметить, что Украина реально может потерять Степанова в плане сборной. Сейчас Германия упростила форму получения гражданства. За 3-4 года уже можно иметь паспорт, а если речь идет о талантливом спортсмене, то процедура может быть более быстрой. Если Артем дальше будет быстро прогрессировать, привлекаться к матчам первой команды «Байера», то уже на уровне молодежной сборной может сменить футбольное гражданство. Возможно, сборной Украины стоит сейчас задуматься над этим и заиграть его за первую команду, чтобы потом не возникало никаких вопросов.

Будущее Артема Степанова зависит от него самого. Очень важно, чтобы после выхода за первую команду у него не пошла кругом голова и не началась звездная болезнь. Склонность к подобным вещам у него есть. Сколько было примеров, что после первого успеха молодой игрок терялся. Особенно, если это касается украинской ментальности. Перехваливать наших футболистов очень небезопасно. Сейчас Степанову очень важно сконцентрироваться на футболе и ставить себе следующую цель – постоянную игровую практику на уровне первой команды «Байера».

Сергей ТИЩЕНКО