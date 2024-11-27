Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Однозначно и надолго. Звезда Реала прокомментировал свое будущее
Англия
27 ноября 2024, 22:30 |
411
0

Однозначно и надолго. Звезда Реала прокомментировал свое будущее

Джуд Беллингем озвучил свои планы на будущее

27 ноября 2024, 22:30 |
411
0
Однозначно и надолго. Звезда Реала прокомментировал свое будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свое футбольное будущее:

«Будущий переход в «Ливерпуль»? Я счастлив в Мадриде».

«Я думаю, что следующие 10-15 лет будут «белыми» для меня».

Также англичанин добавил, что никогда не был так близок к трансферу в «Ливерпуль», как об этом писали СМИ.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Известен первый зимний трансфер «Реала».

По теме:
ВИДЕО. И все же 2:0! Как Гакпо оформил Реалу еще один гол на Энфилде
ВИДЕО. Салах вслед за Мбаппе также не сумел забить с пенальти в суперматче
ВИДЕО. Мбаппе не сумел реализовать пенальти в матче ЛЧ Ливерпуль – Реал
Джуд Беллингем Реал Мадрид Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яремчуку исполнилось 29. УАФ поздравила форварда с праздником
Футбол | 27 ноября 2024, 15:03 16
Яремчуку исполнилось 29. УАФ поздравила форварда с праздником
Яремчуку исполнилось 29. УАФ поздравила форварда с праздником

Особый день для игрока «Олимпиакоса»

УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Бокс | 27 ноября 2024, 08:24 4
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»

Александр высоко оценил Тайсона Фьюри

Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Футбол | 26.11.2024, 23:59
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
Футбол | 27.11.2024, 22:35
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 27.11.2024, 06:23
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 11
Футбол
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
26.11.2024, 08:56 1
Футбол
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
26.11.2024, 07:47 2
Бокс
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем