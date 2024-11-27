Однозначно и надолго. Звезда Реала прокомментировал свое будущее

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свое футбольное будущее:

«Будущий переход в «Ливерпуль»? Я счастлив в Мадриде».

«Я думаю, что следующие 10-15 лет будут «белыми» для меня».

Также англичанин добавил, что никогда не был так близок к трансферу в «Ливерпуль», как об этом писали СМИ.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Известен первый зимний трансфер «Реала».