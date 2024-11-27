Англия27 ноября 2024, 22:30 |
411
0
Однозначно и надолго. Звезда Реала прокомментировал свое будущее
Джуд Беллингем озвучил свои планы на будущее
27 ноября 2024, 22:30 |
411
0
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свое футбольное будущее:
«Будущий переход в «Ливерпуль»? Я счастлив в Мадриде».
«Я думаю, что следующие 10-15 лет будут «белыми» для меня».
Также англичанин добавил, что никогда не был так близок к трансферу в «Ливерпуль», как об этом писали СМИ.
В текущем сезоне Джуд Беллингем провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
Известен первый зимний трансфер «Реала».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 ноября 2024, 15:03 16
Особый день для игрока «Олимпиакоса»
Бокс | 27 ноября 2024, 08:24 4
Александр высоко оценил Тайсона Фьюри
Футбол | 26.11.2024, 23:59
Футбол | 27.11.2024, 22:35
Футбол | 27.11.2024, 06:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.11.2024, 08:13 11
26.11.2024, 17:55 6
26.11.2024, 07:22 7
26.11.2024, 08:56 1
26.11.2024, 07:47 2
26.11.2024, 10:24 28
27.11.2024, 00:01