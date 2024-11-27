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Молодежные турниры
27 ноября 2024, 22:32 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:56
362
0

Игорь КОСТЮК: «Настрой на игру оставляли желать лучшего»

Наставник молодежки Динамо прокомментировал разгромный триумф над «2 Коррику»

27 ноября 2024, 22:32 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:56
362
0
Игорь КОСТЮК: «Настрой на игру оставляли желать лучшего»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Тренер киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк проанализировал уверенную победу над клубом «2 Коррику» в первом матче третьего раунда Юношеской лиги УЕФА (5:0).

– Мы предсказывали агрессивное начало от соперника, они поменяли тактику, и играли не так, как в предыдущем матче, поэтому наши ребята были не совсем готовы к такой модели игры, но мы им подсказали, поэтому они быстро перестроились и после 15-й минуты уже владели преимуществом и забили свои мячи. Создали еще много моментов, но настрой на игру оставляла желать лучшего. Впрочем, я рад, что по ходу встречи удалось перестроиться, взять игру под контроль и добиться победы.

Из-за того, что наши игроки находились в эмоциях игры, они не сразу заметили перестройку команды соперника, который в предыдущем матче играл в пять защитников и закрывал зоны. А когда мы подсказали, все начало выходить – Осипенко ворвался в свободную зону, что привело к забитому мячу, Саленко с другого фланга создавал много моментов. Есть набор тактик, хорошо, что мы ими пользуемся, и ребята понимают это.

– Переломным ли стал гол Осипенко? Ведь к нему чувствовался определенный сумбур…

– Мы готовились к тому, что соперник не использует какую-то одну тактику, играл по моменту, таким оппонентам трудно противостоять, ведь они агрессивны, но не разыгрывают мяч, а играют из-за длинных передач. Из-за того, что нет какой-либо конкретной структуры, их невозможно прессинговать. Мы перестроились, отошли назад, создавали себе свободные зоны, раскрывали их, и это дало результат.

– Многие мячи были забиты после прострелов с флангов, насколько хорошо они работали, по вашему мнению?

– Мы, собственно, это и готовили – создание преимущества на флангах, чтобы благодаря этому проводить свои атаки. В предыдущей игре соперник очень хорошо закрывал середину поля, и меня удивило, что сегодня они немного авантюрно не успевали перекрывать зоны и не насыщали свою штрафную, чем мы и воспользовались.

– Как можете оценить и прокомментировать хет-трик Пономаренко? Это важное событие?

– Форвардам нужно забивать, но есть еще польза игры на команду, сегодня закрываем на нее глаза.

– Финальную точку поставил Иван Андрейко, до этого делавший много прострелов, а потом решил пробить сам…

– Он сегодня заслужил этот гол, ведь был очень активен и в первом тайме, и во втором. Мог забивать еще больше и вообще провел игру полезно для команды: загонял соперника в штрафную и благодаря индивидуальным действиям создавал себе моменты.

– С преимуществом в пять мячей можно уверенно чувствовать себя перед ответным матчем?

– Юношеская Лига УЕФА – это совсем другие эмоции, не нужно расслабляться. Следующий матч соперник играет дома, мы видели, как они действовали в первые 15 минут встречи и в начале второго тайма, перестроившись на игру в два нападающих и действуя агрессивно.

– Вы дали возможность поиграть многим футболистам, насколько важно почувствовать уровень Юношеской Лиги УЕФА?

- Да, была возможность, ведь комфортный счет мы себе обеспечили, и футболисты готовы играть в таких матчах, для них это глоток свежего воздуха, который поможет прогрессировать, почувствовать на себе и пропустить через себя этот турнир. Поэтому я рад, что многие исполнители дебютировали в Юношеской Лиге УЕФА.

– Для вас, как для тренера, лучше побеждать уверенно, как сегодня, когда равная игра, и победа минимальная?

– Для меня лучше, чтобы игроки выполняли наставления, были дисциплинированными на поле и с первых минут играли так, как мы договариваемся, а не перестраивались по ходу матча.

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Игорь Костюк Юношеская лига УЕФА 2 Коррику Динамо Киев Динамо Киев U-19
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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