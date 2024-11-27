Яремчуку исполнилось 29. УАФ поздравила форварда с праздником
Особый день для игрока «Олимпиакоса»
Игрок сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук отмечает 29-летие.
Украинская ассоциация футбола решила поздравить форварда с его праздником.
Яремчук начал профессиональные выступления с молодежного клуба «Динамо» Киев. На протяжении карьеры футболист представлял цвета таких клубов: «Динамо» Киев, «Александрия» (оба – Украина), «Гент», «Брюгге» (оба – Бельгия), «Бенфика» (Португалия), «Валенсия» (Испания). С лета 2024 играет за греческий «Олимпиакос».
Суммарно во всех турнирах нападающий сыграл 338 поединков на клубном уровне. Забивал в ворота соперников Яремчук 94 раза, а также оформил 32 ассиста.
За национальную команду Роман отыграл 59 матчей, дважды представляя сборную на чемпионате Европы. На счету нападающий 17 забитых мячей, кроме того, отдал Яремчук восемь результативных передач.
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