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  4. Яремчуку исполнилось 29. УАФ поздравила форварда с праздником
Сборная УКРАИНЫ
27 ноября 2024, 15:03 | Обновлено 27 ноября 2024, 15:08
169
4

Яремчуку исполнилось 29. УАФ поздравила форварда с праздником

Особый день для игрока «Олимпиакоса»

27 ноября 2024, 15:03 | Обновлено 27 ноября 2024, 15:08
169
4
Яремчуку исполнилось 29. УАФ поздравила форварда с праздником
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Игрок сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук отмечает 29-летие.

Украинская ассоциация футбола решила поздравить форварда с его праздником.

Яремчук начал профессиональные выступления с молодежного клуба «Динамо» Киев. На протяжении карьеры футболист представлял цвета таких клубов: «Динамо» Киев, «Александрия» (оба – Украина), «Гент», «Брюгге» (оба – Бельгия), «Бенфика» (Португалия), «Валенсия» (Испания). С лета 2024 играет за греческий «Олимпиакос».

Суммарно во всех турнирах нападающий сыграл 338 поединков на клубном уровне. Забивал в ворота соперников Яремчук 94 раза, а также оформил 32 ассиста.

За национальную команду Роман отыграл 59 матчей, дважды представляя сборную на чемпионате Европы. На счету нападающий 17 забитых мячей, кроме того, отдал Яремчук восемь результативных передач.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Украинская ассоциация футбола день рождения чемпионат Греции по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 4
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serhiy
Вітаю !
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0
zhyr
Та в нього ще непогана статистика
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0
contr
Рахіт кривоногий ! 
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-1
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